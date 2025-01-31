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Kartalkaya'daki yangının ayrıntılı hasar tespit raporu savcılığa sunuldu

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, 78 kişinin hayatını kaybettiği Grand Kartal Otel'de yapılan inceleme sonucunda ayrıntılı hasar tespit raporunu yayımladı.

Utku Şimşek  | 31.01.2025 - Güncelleme : 31.01.2025
Kartalkaya'daki yangının ayrıntılı hasar tespit raporu savcılığa sunuldu Fotoğraf: Ömer Ürer/AA

Bolu

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Bolu İl Müdürlüğü ekiplerince otelde yangın sonrası yapılan incelemede binaya "ağır hasarlı" raporu verildiği hatırlatıldı.

Yanan otelde akademisyenlerin de yer aldığı bir heyetin incelemelerde bulunduğu belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"İncelemenin ardından ayrıntılı hasar tespit raporu yayımlanarak başsavcılığa sunuldu. Binanın kolonları, kirişleri ve döşemelerinde inceleme yapan heyet, 7663 Sayılı Hasar Tespit Genelgesi, afet etkisi belirleme çalışmaları kapsamında özellikle yangının çok etkili olduğu, 4. ve 5. katın kritik olması sebebiyle binanın 'ağır hasarlı' olarak değerlendirilmesinin uygun olacağına ve bu rapor uyarınca binaya herhangi bir idari işlem yapılmadan önce devam etmekte olan hukuki süreç ve bilirkişinin raporunun tamamlanması ve akabinde gerekli işlemlerin yapılmasının uygun olacağı görüşüne verdi."

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