Dolar
35.68
Euro
37.48
Altın
2,771.75
ETH/USDT
3,320.40
BTC/USDT
104,799.00
BIST 100
10,104.85
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Gündem

Kartalkaya'daki otel yangınına ilişkin "kişinin hatırasına hakaret"ten şüphelilere gözaltı kararı

Bolu Kartalkaya'daki Grand Kartal Otel'de çıkan yangında hayatını kaybedenlerin ailelerinin telefonla aranarak alay içerikli ifadeler kullanıldığı iddialarına ilişkin başlatılan soruşturmada, şüpheliler hakkında gözaltı kararı verildi.

Zeynep Yeşildal, Orhan Onur Gemici  | 25.01.2025 - Güncelleme : 26.01.2025
Kartalkaya'daki otel yangınına ilişkin "kişinin hatırasına hakaret"ten şüphelilere gözaltı kararı Fotoğraf: Mehmet Emin Gürbüz/AA

İstanbul/Ankara

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki otelde çıkan yangında yaşamını yitirenlerin ailelerinin telefon numaralarını elde edip, arayarak alay içerikli ifadeler kullandıkları öne sürülen şüphelilerle ilgili harekete geçti.

Başsavcılık, sosyal medyada gündeme gelen iddialarla ilgili, "kişisel verileri hukuka aykırı olarak ele geçirmek", "kişinin hatırasına hakaret" ve "halkı kin ve düşmanlığa tahrik etmek" suçlarından soruşturma başlattı.

Soruşturma kapsamında, şüphelilerin tespit edilmesi için İstanbul Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne talimat verildi.

Şüphelilerin kimliğinin tespit edildiği aktarılan soruşturmada, zanlılar hakkında gözaltı kararı verildi.

Emniyet güçlerinin şüphelileri yakalama çalışması sürüyor.

"Yangın felaketinde kaybettiğimiz canlarımızın acılı ailelerinin rahatsız edilmesi asla kabul edilemez"

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, söz konusu otel yangınında hayatını kaybeden vatandaşların ailelerinin aranarak çirkin ve ahlak dışı sözler sarf edilmesi iddiasıyla ilgili İstanbul ve Ankara cumhuriyet başsavcılıklarınca resen soruşturma başlatıldığını anımsattı.

"Yangın felaketinde kaybettiğimiz canlarımızın acılı ailelerinin rahatsız edilmesi, ahlaksızca sözler kullanılması asla kabul edilemez." ifadesini kullanan Tunç, bu iddiayla ilgili başlatılan soruşturmaların titizlikle sürdürüldüğünü kaydetti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Bağcılar'da arızalanan İETT otobüsünün yolcular tarafından itilmesi kamerada
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı otel yangınına ilişkin paylaşımlar hakkında soruşturma başlattı
Kartalkaya'daki otel yangınına ilişkin "kişinin hatırasına hakaret"ten şüphelilere gözaltı kararı
Bursa'da boğazına cisim takılan kişi Heimlich manevrasıyla kurtarıldı
Avukat Fırat Epözdemir'e terör örgütü soruşturmasında tutuklama

Benzer haberler

Kartalkaya'daki otel yangınına ilişkin "kişinin hatırasına hakaret"ten şüphelilere gözaltı kararı

Kartalkaya'daki otel yangınına ilişkin "kişinin hatırasına hakaret"ten şüphelilere gözaltı kararı

Kartalkaya'daki otel yangınında "dışarıdan kaçış planı" hayatlarını kurtardı

Kartalkaya'daki otel yangınına ilişkin 7 zanlı daha tutuklandı

Kartalkaya'daki otel yangınının ilk 2,5 saatlik güvenlik kamerası kaydı ortaya çıktı

Kartalkaya'daki otel yangınının ilk 2,5 saatlik güvenlik kamerası kaydı ortaya çıktı
Bolu Belediye Başkanı Özcan: İtfaiye müdürü korkmuş olabilir

Bolu Belediye Başkanı Özcan: İtfaiye müdürü korkmuş olabilir
Kartalkaya'daki yangından ailesiyle birlikte kurtulan afetzede, yaşadıklarını anlattı

Kartalkaya'daki yangından ailesiyle birlikte kurtulan afetzede, yaşadıklarını anlattı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet