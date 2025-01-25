Kartalkaya'daki otel yangınına ilişkin "kişinin hatırasına hakaret"ten şüphelilere gözaltı kararı
Bolu Kartalkaya'daki Grand Kartal Otel'de çıkan yangında hayatını kaybedenlerin ailelerinin telefonla aranarak alay içerikli ifadeler kullanıldığı iddialarına ilişkin başlatılan soruşturmada, şüpheliler hakkında gözaltı kararı verildi.
İstanbul/Ankara
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki otelde çıkan yangında yaşamını yitirenlerin ailelerinin telefon numaralarını elde edip, arayarak alay içerikli ifadeler kullandıkları öne sürülen şüphelilerle ilgili harekete geçti.
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Başsavcılık, sosyal medyada gündeme gelen iddialarla ilgili, "kişisel verileri hukuka aykırı olarak ele geçirmek", "kişinin hatırasına hakaret" ve "halkı kin ve düşmanlığa tahrik etmek" suçlarından soruşturma başlattı.
Soruşturma kapsamında, şüphelilerin tespit edilmesi için İstanbul Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne talimat verildi.
Şüphelilerin kimliğinin tespit edildiği aktarılan soruşturmada, zanlılar hakkında gözaltı kararı verildi.
Emniyet güçlerinin şüphelileri yakalama çalışması sürüyor.
"Yangın felaketinde kaybettiğimiz canlarımızın acılı ailelerinin rahatsız edilmesi asla kabul edilemez"
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, söz konusu otel yangınında hayatını kaybeden vatandaşların ailelerinin aranarak çirkin ve ahlak dışı sözler sarf edilmesi iddiasıyla ilgili İstanbul ve Ankara cumhuriyet başsavcılıklarınca resen soruşturma başlatıldığını anımsattı.
"Yangın felaketinde kaybettiğimiz canlarımızın acılı ailelerinin rahatsız edilmesi, ahlaksızca sözler kullanılması asla kabul edilemez." ifadesini kullanan Tunç, bu iddiayla ilgili başlatılan soruşturmaların titizlikle sürdürüldüğünü kaydetti.
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Bolu Kartalkaya’daki otel yangınında hayatını kaybeden vatandaşlarımızın ailelerinin aranarak çirkin ve ahlak dışı sözler sarf edilmesi iddiasıyla ilgili İstanbul ve Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca resen soruşturma başlatılmıştır.— Yılmaz TUNÇ (@yilmaztunc) January 25, 2025
Yangın felaketinde kaybettiğimiz canlarımızın…