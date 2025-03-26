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Kartalkaya'daki otel yangınına ilişkin 9 kişi daha gözaltına alındı

Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'nde 78 kişinin yaşamını yitirdiği yangına ilişkin 9 kişi daha gözaltına alındı. Gözaltına alınanlar arasında yanan Grand Kartal Otel'in sahibi Halit Ergül'ün eşi ve 2 kızı da bulunuyor.

Mehmet Emin Gürbüz, Zafer Göder  | 26.03.2025 - Güncelleme : 26.03.2025
Kartalkaya'daki otel yangınına ilişkin 9 kişi daha gözaltına alındı

Bolu

Bolu Cumhuriyet Başsavcılığınca, 21 Ocak'ta Grand Kartal Otel'de çıkan yangına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında bilirkişi raporunun tamamlanmasının ardından 9 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

Aralarında yanan Grand Kartal Otel'in sahibi Halit Ergül'ün eşi Emine Murtezaoğlu Ergül ile kızları Elif Aras ve Ceyda Hacıbekiroğlu'nun da bulunduğu 9 kişi gözaltına alındı.

Ergül'ün eşi ve 2 kızı ile otelin mimarı Mustafa Selman Çelen, inşaat mühendisi İsmail Haluk İnceler, iş sağlığı ve güvenliği uzmanları Kübra Demir ve Ece Kayacan, elektrik teknisyeni Muharrem Şen, Bolu İl Özel İdaresi eski Ruhsat ve Denetleme Müdürü ve Seben İlçe Özel İdare Müdürü Mehmet Özel jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Soruşturma kapsamında dün gözaltına alınan İl Özel İdaresi Ruhsat ve Denetleme Müdürü Yeliz Erdoğan'ın da arasında olduğu 10 şüphelinin savcılık sorguları devam ediyor.

Süreç

Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki Grand Kartal Otel'de 21 Ocak'ta yangın çıkmış, 78 kişi hayatını kaybetmişti.

Bolu Cumhuriyet Başsavcılığınca yangına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında, 31 şüpheli gözaltına alınmış, aralarında otelin sahibi Halit Ergül, genel müdürü Emir Aras, itfaiyeden sorumlu Bolu Belediye Başkan Yardımcısı Sedat Gülener, İl Özel İdare Genel Sekreteri Sırrı Köstereli, İtfaiye Müdür vekili Kenan Coşkun'un da bulunduğu 22 şüpheli tutuklanmış, 8'i adli kontrol şartıyla olmak üzere 9'u serbest bırakılmıştı.​​​

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