Karadeniz'in Kefken açıklarında tespit edilen mayın etkisiz hale getirildi
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Karadeniz'in Kefken açıklarında tespit edilen mayının Sualtı Savunma (SAS) timleri tarafından etkisiz hale getirildiğini bildirdi.
Ankara
Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Karadeniz'in Kefken açıklarında mayın tespit edildi.
Bunun üzerine bölgeye sevk edilen SAS timlerince, emniyete alınan mayın etkisiz hale getirildi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.