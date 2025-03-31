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Karadeniz'in Kefken açıklarında tespit edilen mayın etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Karadeniz'in Kefken açıklarında tespit edilen mayının Sualtı Savunma (SAS) timleri tarafından etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Hüseyin Cem Dağıstanlı  | 31.03.2025 - Güncelleme : 31.03.2025
Karadeniz'in Kefken açıklarında tespit edilen mayın etkisiz hale getirildi

Ankara

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Karadeniz'in Kefken açıklarında mayın tespit edildi.

Bunun üzerine bölgeye sevk edilen SAS timlerince, emniyete alınan mayın etkisiz hale getirildi.

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