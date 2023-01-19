Kara hasret kayak merkezleri "suni kar" ve "kar dondurma" yöntemlerine yöneldi
Kış mevsiminde kara hasret kalan Türkiye'nin önde gelen kayak merkezleri, çözümü suni kar ve kar dondurma gibi yöntemlerde buldu. Kar kalınlığı, birçok kayak merkezinde ortalamanın altında kaldı.
Ankara
AA muhabirinin Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerinden derlediği bilgiye göre kar kalınlığı Erciyes Kayak Merkezi'nde 21, Palandöken'de 35, Uludağ, Kartalkaya ve Sarıkamış kayak merkezlerinde 18, Çambaşı Kayak Merkezi'nde 24 santimetre olurken Nemrut ve Murat Dağı kayak merkezlerinde 25, Zigana Kayak Merkezi'nde 15 santimetre ölçüldü. Bu merkezlerin büyük bölümünde kayak için elverişli kalınlığa ulaşılmadı.
Diğer kayak merkezlerinden farklı olarak bu sene Saklıkent ve Davraz kayak merkezlerinde kış turizmi için elverişli ortam oluştu. Saklıkent'te kar kalınlığı 71 santimetreye, Davraz'da ise 69 santimetreye ulaştı.
Mevsim normallerinin çok altında kalan kar yağışına rağmen Türkiye'nin bazı önde gelen kayak merkezleri, misafirlerini suni kar üretimi ve kar dondurma yöntemi ile pistleri hazırlayarak ağırlıyor.
Kayseri Erciyes AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Murat Cahid Cıngı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye'de şu anda en fazla pisti açık kayak merkezinin Erciyes olduğunu, 21 Aralık'ta sezonu başlattıklarını, Snowboard 1. Etap Yarışlarına da ev sahipliği yaptıklarını belirtti.
Suni karlama uygulamasıyla pistleri düzenlediklerini, sezonun başından bu yana kayak tutkunlarını ağırladıklarını söyleyen Cıngı, "Gündüz sıfırın üzerinde sıcaklık olduğundan kar üretemiyoruz. Pistler boşaldıktan ve hava sıcaklığı sıfırın altında 4-5'i gördükten sonra merkezdeki iki göletten aldığımız suyu kara çevirerek pistlerde operasyonu yürütüyoruz." ifadesini kullandı.
Cıngı, "Hafta içi olmasına rağmen şu anda pistte yüzlerce insan var. Sömestirde doluluk oranlarımız yüksek olacak. Yurt dışından Kayseri'ye charter uçuşları oluyor. Çok ideal olmasa da sezon devam ediyor. 2023-2024 sezonu için de Avrupa pazarından misafir getirmek için çalışmalarımız sürüyor." dedi.
"Sıcaktan kış turizmi psikolojisi oluşmuyor"
Karın yağmamasının pistleri durdurmadığını ama kar olduğundaki ideal durumun da ortaya çıkmadığını belirten Cıngı, "Kayakçı kitlesinin yoğun bulunduğu İstanbul, Ankara, Antalya gibi şehirler çok sıcak olduğu için kış turizmi psikolojisi oluşmuyor. Erciyes'te kayak yapılıyor olması bize yarar sağlamıyor, aksine insanlar sokakta ceketle gezerken kayak yapmak akla gelmiyor. Soğuk olacak ki kış turizmi için insanlarda istek olacak." ifadesini kullandı.
Murat Cıngı, kayak merkezleri için "kar kalınlığı" ifadesinin de subjektif bir ölçüt olduğunu çünkü kayak merkezlerinin büyük bir dağ üzerine kurulu bulunduğunu ifade ederek pistlerdeki kar kalınlığının 50 santimetre civarında bulunduğunu aktardı.
Geçen senenin karı bu seneye yaradı
Erzurum Palandöken Kayak Merkezi Genel Müdürü Selim Bağrıyanık ise kayak merkezini bu sene fiziki ve mekanik olarak yenileme sürecine tabi tutuklarını söyledi.
Bağrıyanık, bu kış bekledikleri yağışı alamadıklarını ama geçen yıl 2 noktada geçen senenin yaklaşık 50 bin metreküp karını saklandıklarını, saklanan karın pistlere serildiğini ve bu şekilde pistlerde kayak yapılmaya devam edildiğini ifade etti.
Karı AR-GE çalışmaları sonrasında özel brandalar ve keçeler kullanılarak dağın soğuk yamaçlarında yaptıklarını belirten Bağrıyanık, "Kar saklama yöntemini 3 yıldır uyguluyoruz. Bu sene saklanan kar miktarı geçtiğimiz seneye göre düşük fakat şu an yaptığımız çalışmalarda verimin yüzde 60 oranlarına çıkacağını öngörüyoruz. Pistlerimize de bu başarı yansıdı." dedi.
Dondurdukları karın üstüne ayrıca suni kar üretimiyle elde ettikleri karı da serdiklerini aktaran Bağrıyanık pistlerde istedikleri verimi şu anda elde ettiklerini söyledi.
Bu yöntemle kar kalınlığının pistlerde ortalama 50 santimetre olduğunu da vurgulayan Bağrıyanık, kar yağmamasına rağmen merkezdeki doluluk oranının yüzde 80'lere ulaştığını, sömestirle birlikte yüzde 100 olmasını öngördüklerini dile getirdi.
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