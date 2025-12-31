Dolar
42.96
Euro
50.64
Altın
4,310.18
ETH/USDT
2,999.20
BTC/USDT
88,972.00
BIST 100
11,284.02
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Gündem

Kamuda EKPSS üzerinden 1573 engelli vatandaş istihdam edilecek

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Göktaş, yeni yılda 1573 engelli vatandaşın EKPSS üzerinden kamuda istihdamının sağlanacağını bildirdi.

Sefa Bilgitekin  | 31.12.2025 - Güncelleme : 31.12.2025
Kamuda EKPSS üzerinden 1573 engelli vatandaş istihdam edilecek

Ankara

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, "Yeni yılla birlikte EKPSS'den sınava girecek kardeşlerimize güzel bir haber paylaşmak istiyorum. 1573 yeni istihdamımız olacak. Önümüzdeki günlerde kılavuzumuzu hem Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığımızın sitesinde hem de ÖSYM'nin resmi web sayfasında paylaşacağız." dedi.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Bakan Göktaş, Saray Engelsiz Yaşam Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'ne ziyarette bulundu.

Burada engelli bireylerle bir araya gelen Göktaş, merkezdeki atölyelerde yapılan çalışmalara ilişkin yetkililerden bilgi aldı, ürünleri inceledi.

Ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Göktaş, yılın son gününde Saray Engelsiz Yaşam Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'nde engelli bireylerle bir araya geldiklerini, yeni yıllarını kutladıklarını söyledi.

Buradaki engelli bireylerle yıl içinde zaman zaman buluştuklarını anımsatan Göktaş, çalışmaların farklı atölyelerde devam ettiğini, bugün de yeni çalışmaları yakından incelediklerini belirtti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, devrim niteliğinde politikalar hayata geçirdiklerini aktaran Göktaş, şu ifadeleri kullandı:

"Engelli vatandaşlarımızın hayatın her alanında daha güçlü var olmaları adına pek çok çalışma hayata geçirdik. En önemli çalışmalarımızdan bir tanesi de EKPSS (Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı). Son 23 yılda kamuda engelli istihdamını tam 15 kat artırarak sayıyı 82 bin 626'ya yükselttik. Yeni yılla birlikte EKPSS'den sınava girecek kardeşlerimize güzel bir haber paylaşmak istiyorum. 1573 yeni istihdamımız olacak. Önümüzdeki günlerde kılavuzumuzu hem Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığımızın sitesinde hem de ÖSYM'nin resmi web sayfasında paylaşacağız. Hem engelli bireylerimize hem ailelerimize hayırlı olmasını diliyorum. Yeni yılın milletimize, ülkemize, sizlere sağlık, mutluluk, esenlikler getirmesini diliyorum."

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Bahçeli: Türkiye'nin güvenlik damarını tarumar edecek her müzmin hazırlığın sonu vahim olacaktır
TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan yeni yıl mesajı
Yurdun bazı bölgeleri için kuvvetli kar, sağanak ve fırtına uyarısı
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Duran'dan yeni yıl paylaşımı
Emine Erdoğan, Gazze ve sıfır atık farkındalığını artırma faaliyetlerini 2025'te de sürdürdü

Benzer haberler

Kamuda EKPSS üzerinden 1573 engelli vatandaş istihdam edilecek

Kamuda EKPSS üzerinden 1573 engelli vatandaş istihdam edilecek

Kuvözden çıkan bebeğe yuva oldular, engeline rağmen ailesi olmaktan vazgeçmediler

Bakan Göktaş: Bugüne kadar toplam 65 bin 534 gencimizin kamuya yerleştirmesini yaptık

Doğum gününde "anne olmayı" dilediği saatte doğan bebeğe koruyucu anne oldu

Doğum gününde "anne olmayı" dilediği saatte doğan bebeğe koruyucu anne oldu
İşverenlere sosyal yardım istihdamı için 897 milyon liralık destek

İşverenlere sosyal yardım istihdamı için 897 milyon liralık destek
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Işıkhan'dan istihdam desteğine ilişkin açıklama

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Işıkhan'dan istihdam desteğine ilişkin açıklama
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet