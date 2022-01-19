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Kamu işçilerine ek ödeme tarihleri Resmi Gazete'de yayımlandı

Kamu işçilerine 2022'de yapılacak ek ödemenin ilk yarısı 28 Ocak'ta, diğer yarısı ise 29 Nisan'da verilecek.

Hamdi Çelikbaş   | 19.01.2022
Kamu işçilerine ek ödeme tarihleri Resmi Gazete'de yayımlandı

Ankara

Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı kararı ile 6772 sayılı Kanun kapsamına giren kurumlarda çalışan işçilere 2022 yılında verilecek ilave tediyenin süreleri belirlendi.

Karara göre, 2022'de verilecek ilave tediyenin birinci yarısı 28 Ocak'ta, diğer yarısı ise 29 Nisan'da ödenecek.

Söz konusu işçilerden, maden işletmelerinin münhasıran yer altı işlerinde çalışanlarına yapılacak ilave tediyenin tamamı ise 23 Aralık tarihinde verilecek.

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