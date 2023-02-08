Dolar
18.83
Euro
20.25
Altın
1,882.97
ETH/USDT
1,674.50
BTC/USDT
23,181.00
BIST 100
4,186.01
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Malatya'da Zafer mahallesi Hakimbey apartmanı enkazında bulunan 2 yaralıyı kurtarma çalışması devam ediyor Malatya Tevfik Temelli caddesindeki çöken binalarda arama kurtarma faaliyetleri devam ediyor İskenderun limanındaki yangına yangın söndürme uçağı ve helikopterleri ile müdahale ediliyor
logo
Gündem

Kahramanmaraş'ta özel harekat polisleri genç kızı 57 saat sonra enkazdan kurtardı

Depremden etkilenen Kahramanmaraş'ta özel harekat polisleri, 17 yaşındaki kızı enkazın altından 57 saat sonra sağ çıkardı.

Fırat Özdemir   | 08.02.2023
Kahramanmaraş'ta özel harekat polisleri genç kızı 57 saat sonra enkazdan kurtardı Fotoğraf: Fırat Özdemir/AA

Kahramanmaraş

Kahramanmaraş merkezli ve 10 ili etkileyen depremlerin ardından kente sevk edilen ekipler, arama kurtarma çalışmalarını sürdürüyor.

Şazi Bey Mahallesi'ndeki bir binanın enkazında çalışma yapan özel harekat polisleri, lise öğrencisi Ayşe Çimen'e ulaştı.

Enkazdan çıkarılan Çimen, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Kahramanmaraş'ta Mehmetçik küçük kız çocuğunu enkazdan sağ olarak çıkardı
İstanbul'da kar yağışı yarın öğlene kadar aralıklarla sürecek
AFAD depremde hayatını kaybedenlerin kimliklendirme ve defin hizmetlerine ilişkin açıklama yaptı
Adıyaman'da depremden 59 saat sonra bir kişi enkazdan kurtarıldı
Kahramanmaraş merkezli depremler "bölgedeki yaklaşık 500 yıllık sismik sessizliği bozdu"

Benzer haberler

Kahramanmaraş merkezli depremler "bölgedeki yaklaşık 500 yıllık sismik sessizliği bozdu"

Kahramanmaraş merkezli depremler "bölgedeki yaklaşık 500 yıllık sismik sessizliği bozdu"

Deprem bölgesinde psikososyal destek çalışmaları nasıl yürütülüyor?

Türk Kızılay deprem bölgesinde yaklaşık 400 bin kişiye sıcak yemek dağıttı

AFAD tarafından 12 Şubat Stadyumu'nda çadırkent kuruldu

AFAD tarafından 12 Şubat Stadyumu'nda çadırkent kuruldu
Kahramanmaraş'ta özel harekat polisleri genç kızı 57 saat sonra enkazdan kurtardı

Kahramanmaraş'ta özel harekat polisleri genç kızı 57 saat sonra enkazdan kurtardı
Kahramanmaraş'ta enkaz altında kalan bir kişi 56 saat sonra kurtarıldı

Kahramanmaraş'ta enkaz altında kalan bir kişi 56 saat sonra kurtarıldı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet