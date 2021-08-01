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Kahramanmaraş'ta ormanlık alanda çıkan örtü yangını söndürüldü

Kahramanmaraş'ın Türkoğlu ilçesinde ormanlık alanda çıkan örtü yangını, ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.

İzzet Mazı   | 01.08.2021
Kahramanmaraş'ta ormanlık alanda çıkan örtü yangını söndürüldü

Kahramanmaraş

İlçenin Büyükimalı Mahallesi kırsalında ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle örtü yangını çıktı.

Yangına Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürlüğünden 30 kişilik ekip ve 3 arazöz ile müdahale edildi.

Vatandaşların da söndürme çalışmalarına destek verdiği yangın, yaklaşık 1 saatte kontrol altına alındı.

Yangında 1 hektar alanın zarar gördüğü öğrenildi.

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