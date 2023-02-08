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Kahramanmaraş'ta enkaz altında kalan 5 yaşındaki çocuk 48 saat sonra kurtarıldı

Kahramanmaraş'ta depremde yıkılan binanın enkazı altında kalan 5 yaşındaki Yağmur, 48 saat sonra sağ çıkarıldı.

Kadir Yıldız   | 08.02.2023
Kahramanmaraş'ta enkaz altında kalan 5 yaşındaki çocuk 48 saat sonra kurtarıldı

Kocaeli

Kahramanmaraş merkezli ve 10 ili etkileyen depremin ardından arama kurtarma çalışmalarına destek için bölgeye giden Kocaeli Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, enkazdaki canlara umut olmaya devam ediyor.

Kahramanmaraş'ta çalışmalarını sürdüren ekipler, taramaları esnasında ses gelen enkazda faaliyetlerini yoğunlaştırdı.

Yoğun uğraşlar sonucu 5 yaşındaki Yağmur'a ulaşan ekipler, çocuğu 48 saat sonra enkazdan kurtarmayı başardı.

Kurtarılmaya beklerken ağlayarak, "Çok üşüyorum baba, ellerim bembeyaz oldu. Çok üşüyorum." diyen minik Yağmur'u, itfaiye erleri "Yaklaştılar sana Yağmur. Hemen koltuğun oradalar." sözleriyle teskin etti.

Yağmur'un, "Gitmek istiyorum eve, ananeme gitmek istiyorum." demesi üzerine kurtarma ekibindekiler, "Seni alacağız oradan canım." karşılığını verdi.

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