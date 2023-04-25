Dolar
19.43
Euro
21.33
Altın
1,996.52
ETH/USDT
1,983.40
BTC/USDT
29,300.00
BIST 100
4,891.01
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Gündem

Kahramanmaraş'ta depremzedelere 1 Haziran'a kadar su faturası kesilmeyecek

Türkiye'de 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerin merkez üssü Kahramanmaraş'ta, afetzedelere 1 Haziran'a kadar su faturası kesilmeyecek.

Durmuş Genç, Gökhan Çalı  | 25.04.2023 - Güncelleme : 25.04.2023
Kahramanmaraş'ta depremzedelere 1 Haziran'a kadar su faturası kesilmeyecek

Muğla

Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, AA muhabirine, 6 Şubat'ta büyük bir afet yaşandığına işaret ederek, devletin ve milletin desteğiyle yaraların hızla sarılmaya çalışıldığını söyledi.

Hasarlı binalarda yıkımın ve enkaz kaldırma çalışmalarının devam ettiğini belirten Güngör, "6 Şubat'tan 1 Haziran'a kadar sudan ücret almıyoruz. Büyükşehir Belediye Meclisimizin almış olduğu kararla, herhangi bir su taahhüt ücreti alınmayacak. Bunun yanında yıkılmış ve yıkılacak binaların geçmişe dönük su borcu varsa bunları da sildik." dedi.

Güngör, şehrin tekrar imarı ve altyapısıyla yeniden ayağa kalkması için çaba gösterdiklerini vurgulayarak, bu konuda çalışmaların hızlı şekilde sürdüğünü kaydetti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Kahramanmaraş'ta depremzedelere 1 Haziran'a kadar su faturası kesilmeyecek
Malatya'da 4 büyüklüğünde deprem
Türk Hava Kuvvetleri, TEKNOFEST kapsamında İstanbul semalarında selamlama uçuşu yaptı
SSB, Hürjet'in bugün gerçekleşen ilk uçuşuna ilişkin detayları paylaştı
İstanbul Havalimanı'nda seçim sandıkları kuruldu

Benzer haberler

Kahramanmaraş'ta depremzedelere 1 Haziran'a kadar su faturası kesilmeyecek

Kahramanmaraş'ta depremzedelere 1 Haziran'a kadar su faturası kesilmeyecek

Depremin toprakta bıraktığı hasar sulamada sıkıntılara neden oluyor

Türkiye Diyanet Vakfı Kahramanmaraş'ta depremzedelere desteği sürdürüyor

Malatya'daki konteyner kentlere 28 bin 802 depremzede yerleştirildi

Malatya'daki konteyner kentlere 28 bin 802 depremzede yerleştirildi
Depremzede 1808 çocuk ailelerine teslim edildi

Depremzede 1808 çocuk ailelerine teslim edildi
Depremden sağ kurtulan psikolog depremzedelerin yaralarını sarmak için gönüllü oldu

Depremden sağ kurtulan psikolog depremzedelerin yaralarını sarmak için gönüllü oldu
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet