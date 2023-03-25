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Kahramanmaraş'ta 4,5 ve 4,2 büyüklüğünde 2 deprem meydana geldi

Kahramanmaraş'ın Ekinözü ilçesinde saat 07.39'da 4,5 büyüklüğünde, Göksun ilçesinde saat 09.33'te 4,2 büyüklüğünde 2 deprem meydana geldi.

Esra Ağaçyetiştiren  | 25.03.2023 - Güncelleme : 25.03.2023
Kahramanmaraş'ta 4,5 ve 4,2 büyüklüğünde 2 deprem meydana geldi

Ankara

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Kahramanmaraş'ın Ekinözü ilçesi olan 4,5 büyüklüğünde, merkez üssü Göksun olan 4,2 büyüklüğünde sarsıntılar kaydedildi.

Ekinözü ilçesindeki depremin derinliğinin 7 kilometre, Göksun ilçesindeki depremin ise derinliği 9,44 kilometre olduğu belirlendi.

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