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Kağızman İlçe Belediye Başkanı Mehmet Alkan görevden uzaklaştırıldı

İçişleri Bakanlığınca, Kars'ın Kağızman ilçesi Belediye Başkanı Mehmet Alkan görevden uzaklaştırıldı, Kağızman Kaymakamı Okan Daştan, Belediye Başkan Vekili olarak görevlendirildi.

Sefa Bilgitekin  | 24.02.2025 - Güncelleme : 24.02.2025
Kağızman İlçe Belediye Başkanı Mehmet Alkan görevden uzaklaştırıldı

Ankara

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Kars ili Kağızman İlçe Belediye Başkanı Mehmet Alkan'ın, Kars 2. Ağır Ceza Mahkemesinin 2020/44 esas sayılı dosya kapsamında 'silahlı terör örgütüne üye olma' suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezası alması nedeniyle, Mehmet Alkan Anayasa'nın 127. maddesi ile 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 47. maddesi gereğince geçici bir tedbir olarak İçişleri Bakanlığınca görevden uzaklaştırılmıştır."

Açıklamada, aynı kanunun 45'inci ve 46'ncı maddeleri uyarınca Kağızman Kaymakamı Okan Daştan'ın, Kağızman Belediye Başkan Vekili olarak görevlendirildiği bildirildi.

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