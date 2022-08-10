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Kağıthane'de çalışma sırasında delinen doğal gaz borusu korkuya neden oldu

İstanbul Kağıthane'de İSKİ'nin altyapı çalışmaları sırasında delinen doğal gaz borusu nedeniyle panik yaşandı.

Berk Özkan   | 10.08.2022
Kağıthane'de çalışma sırasında delinen doğal gaz borusu korkuya neden oldu Fotoğraf: Berk Özkan/AA

İstanbul

Galata Deresi Caddesi'nde altyapı çalışmaları yapan İSKİ ekipleri yanlışlıkla doğal gaz borusunu deldi. Sızan doğal gaz nedeniyle İGDAŞ, polis ve itfaiye ekiplerine haber verildi.

Büyük bir gürültü yayan gaz sızıntısı sırasında vatandaşlar panik yaşarken, güvenlik güçleri caddeyi yaya ve araç trafiğine kapattı. Gazı kesen ekipler, borularda kalan gazın tamamen boşalmasını beklemek amacıyla caddeyi kapalı tuttu. Gazın tamamen boşaltılmasının ardından cadde trafiğe açıldı.

Öte yandan, olay yerinden geçmek isteyen Afrika kökenli 2 kişiye polis ekiplerince pasaportları soruldu. Pasaportlarını beyan etmeyen ve mukavemet eden yabancı uyruklular gözaltına alındı.

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