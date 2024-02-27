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"Kafes-49" operasyonlarında 147 şüpheli hakkında işlem yapıldı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 56 ilde tefeci ve dolandırıcılara yönelik düzenlenen "Kafes-49" operasyonlarında 147 şüpheli hakkında işlem yapıldığını bildirdi.

Buğrahan Ayhan  | 27.02.2024 - Güncelleme : 27.02.2024
"Kafes-49" operasyonlarında 147 şüpheli hakkında işlem yapıldı

Ankara

Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Emniyet Genel Müdürlüğü KOM Başkanlığı koordinesinde, tefeci, dolandırıcı ve mali suç örgütlerine yönelik, aralarında Ankara, İstanbul ve İzmir'in de bulunduğu 56 ilde eş zamanlı "Kafes-49" operasyonları düzenlendiğini belirtti.

"Aziz milletimizin bilmesini isterim ki suçta kibirlenenlere, halkımızın huzurunu kaçıranlara, organize suç örgütlerine ve çetelere göz açtırmayacağız. Hangi büyüklükte olursa olsun halkımızın huzurunu kaçıran organize suç örgütleri ve çeteleri çökertip, tek tek kafesin içine koyacağız." ifadesini kullanan Yerlikaya, operasyonlarda 147 şüpheli hakkında işlem yapıldığını kaydetti.

Görüntülerini de paylaştığı operasyonları gerçekleştiren güvenlik güçlerini tebrik eden Yerlikaya, "Operasyonlarda şüphelilerin tefecilik, kamu kurum ve kuruşlarının zararına yönelik nitelikli dolandırıcılık, kişilere karşı nitelikli dolandırıcılık, ihaleye fesat karıştırma, parada sahtecilik, resmi ve özel belgede sahtecilik ile vergi usul kanununa muhalefet suçlarını işledikleri tespit edildi." bilgisini verdi.


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