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Ankara'da DEAŞ'a yönelik soruşturmada 20 gözaltı kararı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, terör örgütü DEAŞ'a yönelik soruşturmada 20 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Cemil Murat Budak  | 27.02.2024 - Güncelleme : 27.02.2024
Ankara'da DEAŞ'a yönelik soruşturmada 20 gözaltı kararı

Ankara

Başsavcılıktan yapılan açıklamaya göre, Terör Suçları Soruşturma Bürosunca yürütülen çalışmalarda, DEAŞ'ın "Tevhid Dergisi" adı altında Ankara yapılanması içerisinde yer alarak faaliyette bulundukları belirlenen 20 kişinin gözaltına alınmasına karar verildi.

Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince zanlıların yakalanmasına yönelik operasyon sürüyor.

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