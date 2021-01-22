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Samsun'daki DEAŞ operasyonunda yabancı uyruklu 14 şüpheli yakalandı

Samsun'da, terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda yabancı uyruklu 14 zanlı gözaltına alındı.

Recep Bilek   | 22.01.2021
Samsun'daki DEAŞ operasyonunda yabancı uyruklu 14 şüpheli yakalandı

Samsun

Samsun Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, İlkadım, Canik ve Çarşamba ilçelerinde belirlenen 13 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda, terör örgütü DEAŞ içinde faaliyet yürüttüğü tespit edilen 4 Suriye ve 10 Irak uyruklu şüpheli yakalandı.

Yapılan aramalarda şüphelilerin ikametlerinde bulunan dijital materyallere de el konuldu.

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