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Kadıköy'de ambulansın önünü kesen motosikletin sürücüsü tutuklandı

Kadıköy'de seyir halindeki ambulansın önünü keserek içindeki hastayı kontrol eden motosikletteki iki şüpheliden biri tutuklandı.

Büşra Alakoyun  | 12.06.2024 - Güncelleme : 12.06.2024
Kadıköy'de ambulansın önünü kesen motosikletin sürücüsü tutuklandı

İstanbul

Bostancı'da yaşanan olayın ardından gözaltına alınan sürücü M.T. ve E.B. emniyetteki işlemleri sonrası Anadolu Adalet Sarayı'na götürüldü.

Savcılıkça ifadeleri alınan şüphelilerden M.T. tutuklanması, E.B. ise adli kontrol tedbiri uygulanması istemiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

Hakimlikte savunma yapan M.T, ambulans şoförünün siren çalıp diğer araçları solladığını belirterek, "Arkamızdan önümüze doğru geçerken şerit değiştirdi. Kendimi kurtarmak için bariyere yaklaştım. Motor hakimiyetimi kaybettim, sonrasında toparladım. Yanından geçerken 'Belki hastan yoktur. Trafiği birbirine kattın, bizi neredeyse öldürüyordun' dedim. 'Gel bak içeride hasta var mı' diye birden çok kez söylendi. Beni durduran kendisidir. Kapıyı açtılar ve bize hastayı gösterdiler. Arkasında hasta nakil aracı yazıyordu, belediye ambulansıymış. Aracın önünü kesmedim. Olaydan dolayı pişmanım." diye konuştu.

Hakimlik, M.T'nin "kara ulaşım araçlarını kaçırma veya alıkoyma" suçundan tutuklanmasına hükmetti. Diğer şüpheli E.B. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Olay

Kadıköy Bostancı Köprüsü istikametinde 10 Haziran'da, motosikletteki iki kişinin ambulansı durdurarak içinde hasta olup olmadığına baktığı görüntülerin sosyal medyada yer alması üzerine Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatılmış, kimlikleri belirlenen motosiklet sürücüsü M.T. ile arkasında oturan E.B. gözaltına alınmıştı.

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Kadıköy'de ambulansın önünü kesen motosikletin sürücüsü tutuklandı

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