Kadıköy-Sabiha Gökçen Havalimanı metro hattında teknik arıza
Kadıköy-Sabiha Gökçen Havalimanı metro hattındaki teknik arıza nedeniyle seferler, Ayrılık Çeşmesi ile Sabiha Gökçen Havalimanı istasyonları arasında yapılıyor.
İstanbul
Metro İstanbul'un sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, M4 Kadıköy-Sabiha Gökçen Havalimanı metro hattında teknik arıza meydana geldiği bildirildi.
Seferlerin Ayrılık Çeşmesi ile Sabiha Gökçen Havalimanı istasyonları arasında gerçekleştirildiği duyuruldu.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.