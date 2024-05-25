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Kadıköy-Sabiha Gökçen Havalimanı metro hattında teknik arıza

Kadıköy-Sabiha Gökçen Havalimanı metro hattındaki teknik arıza nedeniyle seferler, Ayrılık Çeşmesi ile Sabiha Gökçen Havalimanı istasyonları arasında yapılıyor.

Lale Bildirici Büyükkarakaya  | 25.05.2024 - Güncelleme : 25.05.2024
Kadıköy-Sabiha Gökçen Havalimanı metro hattında teknik arıza

İstanbul

Metro İstanbul'un sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, M4 Kadıköy-Sabiha Gökçen Havalimanı metro hattında teknik arıza meydana geldiği bildirildi.

Seferlerin Ayrılık Çeşmesi ile Sabiha Gökçen Havalimanı istasyonları arasında gerçekleştirildiği duyuruldu.

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