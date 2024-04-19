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KADEM Sanat "Yapay Zeka ve Kadın" temalı afiş yarışması düzenliyor

Kadın ve Demokrasi Vakfı (KADEM) Sanat platformunca düzenlenen "Yapay Zeka ve Kadın" temalı Afiş Tasarım Yarışması'na 25 Mayıs'a kadar başvuru yapılabilecek.

Gökçe Karaköse  | 19.04.2024 - Güncelleme : 19.04.2024
KADEM Sanat "Yapay Zeka ve Kadın" temalı afiş yarışması düzenliyor

İstanbul

KADEM'den yapılan açıklamada, kadına dair konulara sanatın penceresinden bakmak, kadın-sanat ilişkisini güçlendirmek, yarınlara nitelikli ve zengin bir sanat arşivi bırakmak hedefi doğrultusunda 2020'de hayata geçirilen KADEM Sanat platformunun, kasım ayında yapılacak "Yapay Zeka ve Kadın" konulu uluslararası Kadın ve Adalet Zirvesi öncesinde Afiş Tasarım Yarışması düzenlediği belirtildi.

Yarışmayla yapay zeka teknolojisinin, kadınların varlık ve sorumluluk alanlarına etkisi, yapay zeka dünyasında kadının temsili, kadınlara yönelik eşitsizliklerin, sorunların, imkan ve fırsatların yapay zeka ile üretilen görseller aracılığıyla ortaya konulmasının amaçlandığı kaydedilen açıklamada, yapay zeka kullanıcıları ve meraklılarının, sadece yapay zeka teknolojisi kullanarak tasarlayacağı afişlerin, uzman jüri tarafından değerlendirileceği aktarıldı.

Yarışma sonunda birinciye 15 bin lira, ikinciye 10 bin lira, üçüncüye 5 bin lira ödül ve mansiyon ödülü olarak da 2 bin 500 lira verileceği bildirilen açıklamada, 25 Mayıs'a kadar başvuru yapılabilecek yarışmayla ilgili detaylı bilgilere ve yarışma şartnamesine Kadem Sanat'ın internet adresinden ulaşabileceği kaydedildi.


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