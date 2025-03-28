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İstanbul'da trafik yoğunluğu yaşanıyor.
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Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattı seferlerinde aksama yaşanıyor

Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattı'nda teknik arıza nedeniyle bazı duraklarda hizmet verilemiyor.

Ferhat Yasak  | 28.03.2025 - Güncelleme : 28.03.2025
Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattı seferlerinde aksama yaşanıyor

İstanbul

Metro İstanbul'un sosyal medya hesabından yapılan duyuruda, T1 Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattı'nda teknik bir arıza yaşandığı belirtildi.

Açıklamada, tramvay hattındaki seferlerin Eminönü ile Bağcılar istasyonları arasında yapıldığı kaydedildi.

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