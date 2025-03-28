Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattı seferlerinde aksama yaşanıyor
Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattı'nda teknik arıza nedeniyle bazı duraklarda hizmet verilemiyor.
İstanbul
Metro İstanbul'un sosyal medya hesabından yapılan duyuruda, T1 Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattı'nda teknik bir arıza yaşandığı belirtildi.
Açıklamada, tramvay hattındaki seferlerin Eminönü ile Bağcılar istasyonları arasında yapıldığı kaydedildi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.