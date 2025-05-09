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Jandarma yazılımcıları NATO tatbikatında ilk kez "yeşil takım"da yer aldı

Jandarma Genel Komutanlığının siber güvenlik uzmanları, NATO'nun en gelişmiş gerçek zamanlı siber savunma tatbikatı "Kilitli Kalkan 2025"te bu yıl ilk kez "yeşil takım"da yer alarak altyapı ve senaryo oluşturma görevlerini üstlendi.

Emrullah Cesur  | 09.05.2025 - Güncelleme : 09.05.2025
Jandarma yazılımcıları NATO tatbikatında ilk kez "yeşil takım"da yer aldı

Ankara

NATO Siber Savunma Mükemmeliyet Merkezi (CCDCOE) tarafından bu yıl 15'incisi düzenlenen ve üye ülkelerin iş birliği içerisinde hareket ederek siber saldırılara karşı bir savunma mekanizması oluşturmasını hedefleyen Kilitli Kalkan 2025 Tatbikatı (Locked Shields 2025), 5-9 Mayıs tarihlerinde Estonya'nın başkenti Tallinn'de gerçekleştirildi.

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40'tan fazla ülkeden 4 binin üzerinde siber güvenlik uzmanının katıldığı tatbikatta, kurgusal bir NATO ülkesinin tüm teknolojik altyapısını hedef alan geniş çaplı siber saldırılar simüle edilirken bu saldırılara yönelik savunma senaryoları da başarıyla test edildi.

Türk yazılımcılar kritik görevler üstlendi

Tatbikata, Jandarma Genel Komutanlığı bünyesinden katılan siber güvenlik uzmanları, bu yıl ilk kez altyapı kurulumları ve senaryo üretimi gibi kritik görevlerde sorumluluk üstlenerek ASELSAN ve HAVELSAN'ın siber güvenlik uzmanları ile birlikte "yeşil takım"da görev aldı.

Tatbikat ortamının teknik altyapısının kurulması ve karmaşık saldırı senaryolarının tasarlanması gibi ileri düzey uzmanlık gerektiren kritik görevleri yerine getiren Türk ekipleri, "bulut platformlarının güvenliği", "ileri düzey zararlı yazılım analizi" ve "web uygulamaları güvenliği" gibi önemli alanlarda Türkiye'yi temsil etti.

NATO üyesi ülkelerden oluşturulan "mavi takımlar" ise saldırı altında olan kurgusal ülkeye destek sağlayacak "ulusal siber olay müdahale ekipleri" rolünü üstlendi.

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