Jandarma Genel Komutanlığından "Şırnak Meteler Taburu"na özel paylaşım
Jandarma Genel Komutanlığı, Şırnak Meteler Jandarma Komando Özel Harekat Tabur Komutanlığı için hazırlanan videoyu sosyal medya hesabından paylaştı.
Ankara
Paylaşımda, "Üstün Cesaret ve Feragat Şerit Rozeti'ne sahip Şırnak Meteler Jandarma Komando Özel Harekat Tabur Komutanlığımız kendilerine verilecek her türlü görev için daima hazır." ifadesiyle birlikte özel videoya yer verildi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.