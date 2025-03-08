Jandarma Genel Komutanlığından kadın JÖAK personeline özel videolu paylaşım
Jandarma Genel Komutanlığı, Jandarma Komando Özel Asayiş Komutanlığı (JÖAK) bünyesindeki kadın personelin silahlı eğitimine ilişkin video paylaştı.
Ankara
Komutanlığın sosyal medya hesabından, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla "Güçlü kadın, güçlü jandarma, güçlü toplum" başlığıyla yapılan videolu paylaşımda, "Kadınların gücü, jandarmanın kararlılığıyla birleşiyor. Her alanda eşit, cesur ve güçlü kadınlar ile görev başındayız." ifadesine yer verildi.
Paylaşımda, kadın personelin silahlı eğitimlerine ilişkin görüntüler yer aldı.
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Güçlü Kadın,— T.C. Jandarma Gn. K (@jandarma) March 8, 2025
Güçlü Jandarma,
Güçlü Toplum!
Kadınların gücü, Jandarmanın kararlılığıyla birleşiyor. Her alanda eşit, cesur ve güçlü kadınlar ile görev başındayız. pic.twitter.com/SJNGN84v4n