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Jandarma çocuklar için özel çizgi film hazırladı

Jandarma Genel Komutanlığınca, çocuklar için hazırlanan ve 13 bölümden oluşan "Tim Jandarma" adlı çizgi filmin ilk bölümü internetten yayınlandı.

Kemal Karadağ   | 18.11.2021
Jandarma çocuklar için özel çizgi film hazırladı

Ankara

Jandarma Genel Komutanlığı, çocuklara jandarmanın görevlerini anlatmak ve onlara jandarmayı sevdirmek amacıyla çizgi film hazırladı.

"Tim Jandarma" adlı çizgi filmin ilk bölümü, "www.youtube.com/TimJandarma" adresinden yayınlandı. 13 bölümden oluşan çizgi filmin her hafta bir bölümü, çocuklarla buluşacak.

18.11.2021

Jandarma Genel Komutanlığınca, çocuklar için hazırlanan ve 13 bölümden oluşan "Tim Jandarma" adlı çizgi filmin ilk bölümü internetten yayınlandı.

Çizgi filmdeki kahramanlar, jandarmanın görevlerini anlatıyor. Ayrıca çizgi filmde, çevre kirliliğinden, sanal güvenliğe, hayvan sevgisinden, arama-kurtarma çalışmalarına kadar birçok konu aktarılıyor.

Tim Jandarma çizgi filminde çocuk kahramanlarla, yerli ve milli üretim insansız hava araçları, ATAK helikopteri, Göktürk uydusu ve Ejder Yalçın zırhlı aracı da yer alıyor.

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