Dolar
34.71
Euro
36.52
Altın
2,646.37
ETH/USDT
3,622.50
BTC/USDT
95,771.00
BIST 100
9,627.84
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Gündem

JAK timleri Ergan Dağı'nda turistlerin güvenliği için göreve hazır

Erzincan'daki Ergan Dağı Kış Sporları ve Doğa Turizm Merkezi'nde görevli jandarma arama kurtarma (JAK) timleri, turistlerin güvenliği için hazırlığını tamamladı.

Kemal Özdemir  | 02.12.2024 - Güncelleme : 02.12.2024
JAK timleri Ergan Dağı'nda turistlerin güvenliği için göreve hazır

Erzincan

Kayak merkezinde gece gündüz demeden nöbet tutan jandarma ekipleri, kış sezonu boyunca turistlere huzur ve güven veriyor.

Yaralama, kaybolma ve mahsur kalma gibi olaylara karşı teyakkuzda olan jandarma ekipleri, kayak merkezinde "daima hazır" olmak için tatbikat ve eğitimlerini de aksatmıyor.

Bu kapsamda Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) ile senaryo gereği kayak merkezinde tatbikat yapan JAK timleri, senaryo gereği telesiyej ile gondolda mahsur kalanların ve düşerek yaralanan sporcunun kurtarılması için çalışma yürüttü.

Kar motorlarıyla bölgeye giden ekipler, arama kurtarma köpeğinin de desteğiyle mahsur kalanları kurtardı, yaralı sporcuyu sağlık ekiplerine ulaştırdı.

Jandarma ekiplerinin aksiyon dolu tatbikatı başarıyla tamamlandı.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamada, kayak merkezinde emniyet ve asayiş hizmetleri ile kaybolma ve yaralanma olaylarını en aza indirmek için tüm hazırlıkların yapıldığı belirtildi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Türkiye'de 1900'den sonra meydana gelen depremlerde 150 bine yakın kişi hayatını kaybetti
"II. Haberin Telifi ve Medyada Yapay Zeka" sempozyumunda ülkelerin tecrübeleri konuşuldu
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığından, "Çocuk Yuvası'nda bebek satışı skandalı" iddialarına yanıt
DMM, "Temmuz ayında Pençe-Kilit bölgesinde 44 şehit verildi" iddiasını yalanladı
"II. Haberin Telifi ve Medyada Yapay Zeka" sempozyumunda telif hukuku konuşuldu

Benzer haberler

JAK timleri Ergan Dağı'nda turistlerin güvenliği için göreve hazır

JAK timleri Ergan Dağı'nda turistlerin güvenliği için göreve hazır

Çam ormanlarıyla çevrili Dumanlı Tabiat Parkı beyaza büründü

Erzincan'daki Girlevik Şelalesi'nde buz sarkıtları oluştu

Telefon dolandırıcıları için 874 yıla kadar hapis cezası istendi

Telefon dolandırıcıları için 874 yıla kadar hapis cezası istendi

Erzincanlı kadın girişimcinin ata buğdayını topraktan sofraya ulaştıran girişimi

Erzincanlı kadın girişimcinin ata buğdayını topraktan sofraya ulaştıran girişimi
Adana merkezli 3 ilde sahte dolar operasyonunda yakalanan 4 zanlı tutuklandı

Adana merkezli 3 ilde sahte dolar operasyonunda yakalanan 4 zanlı tutuklandı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet