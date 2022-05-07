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İzmit Körfezi'nin turkuaza bürünen görüntüsü deniz uçağıyla görüntülendi

Marmara Denizi'nin doğu ucunda yer alan İzmit Körfezi'nde suyun rengi turkuaza dönüştü.

Şahin Oktay   | 07.05.2022
İzmit Körfezi'nin turkuaza bürünen görüntüsü deniz uçağıyla görüntülendi

Kocaeli

Körfezin turkuaza bürünen görüntüsü, Kocaeli Büyükşehir Belediyesine ait deniz uçağı tarafından görüntülendi.

Renk değişikliği dolayısıyla farklı noktalardan alınan su örneklerinin analiz için TÜBİTAK'a gönderildiği öğrenildi.

07.05.2022

Marmara Denizi'nin doğu ucunda yer alan İzmit Körfezi'nde suyun rengi turkuaza dönüştü.

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