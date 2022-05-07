İzmit Körfezi'nin turkuaza bürünen görüntüsü deniz uçağıyla görüntülendi
Marmara Denizi'nin doğu ucunda yer alan İzmit Körfezi'nde suyun rengi turkuaza dönüştü.
Kocaeli
Körfezin turkuaza bürünen görüntüsü, Kocaeli Büyükşehir Belediyesine ait deniz uçağı tarafından görüntülendi.
Renk değişikliği dolayısıyla farklı noktalardan alınan su örneklerinin analiz için TÜBİTAK'a gönderildiği öğrenildi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.