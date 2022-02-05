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İzmit Körfezi'nin hayalet ağlardan temizlenmesi için çalışma başlatıldı

İzmit Körfezi’nin hayalet ağlardan temizlenmesi amacıyla 6 bölgede çalışma yapıldığı bildirildi.

Tahir Turan Eroğlu   | 05.02.2022
İzmit Körfezi'nin hayalet ağlardan temizlenmesi için çalışma başlatıldı

Kocaeli

Kocaeli Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, deniz salyası olarak bilinen ve özellikle Marmara Denizi’nde etkisini gösteren müsilaj sorununun çözümü için 2021 yılı Haziran ayı başlarında Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum’un başkanlığında toplantı gerçekleştirildiği ve müsilajla mücadeleye yön verecek eylem planının kamuoyuyla paylaşıldığı belirtildi.

"Marmara Denizi Eylem Planı Koordinasyon Kurulu üyeleri ve uzmanların katılımlarıyla düzenlenen toplantıda müsilajla mücadeleye önemli katkılar sağlayacak olan ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatları, tecrübeleriyle son hali verilen ve 22 maddeden oluşan Marmara Denizi Koruma Eylem Planı'nın startı ilimizden verildi." ifadesinin kullanıldığı açıklamada, şunlar kaydedildi:

"7 Haziran 2021 tarihinde yayımlanan Marmara Denizi Eylem Planı’nın 18. maddesinde 'Marmara Denizi’mizdeki tüm hayalet ağlar bir yıl içerisinde temizlenecek.' şeklinde belirtilmesi üzerine Marmara Denizi Eylem Planı Koordinasyon Kurulu üyesi de olan Valimiz Seddar Yavuz’un talimatları ile İl Tarım ve Orman Müdürlüğü koordinasyonunda 'İzmit Körfezi'nin Hayalet Ağlardan Temizlenmesi Projesi' (İKHAT PROJESİ–2022) hazırlanmış ve vakit kaybetmeden çalışmalara başlanmıştır. İlimiz sınırlarında İzmit Körfezi’nde 6 bölgede hayalet ağların tespiti ve çıkarılmasına yönelik çalışmalar kapsamında Darıca ilçesi sınırlarındaki 3 bölgede ve Körfez ilçesi sınırlarındaki 2 bölgede hayalet ağlar, muhtelif av araçları ve yaklaşık 2500 metrekare gırgır ağı, 3200 metrekare çeşitli uzatma ağları, trol kapısı ve muhtelif ebatlarda çapalar denizden çıkarılmıştır.

Proje kapsamında çalışma yapılacak bir bölge ile ağların olması muhtemel diğer bölgelerin tarama çalışmasını müteakip deniz ve hava şartlarına bağlı olarak proje takvimi içinde çıkarma çalışmalarına devam edilecek olup, bu çerçevede yapılan çalışmaların 2022 yılı Ekim ayı sonuna kadar tamamlanması planlanmaktadır."

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