Dolar
26.93
Euro
30.26
Altın
1,960.71
ETH/USDT
1,902.70
BTC/USDT
30,025.00
BIST 100
6,616.86
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde çıkan yangın ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü
logo
Gündem

İzmit Körfezi'ndeki dip çamurunun çekilerek tüplerde biriktirilip depolama alanına gönderilmesine başlandı

Proje kapsamında İzmit Körfezi'nin dibinden gemilerle çekilen çamur, borularla İzmit Atletizm Pisti'nin arkasına kurulan tesise taşındı. Tesiste her biri ortalama 2 bin ton olan 100 tüpün dolumu gerçekleşti.

Kadir Yıldız  | 18.07.2023 - Güncelleme : 18.07.2023
İzmit Körfezi'ndeki dip çamurunun çekilerek tüplerde biriktirilip depolama alanına gönderilmesine başlandı

Kocaeli

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ortaklığında hayata geçirilen "İzmit Körfezi Doğu Baseni Dip Çamurunun Temizlenmesi, Susuzlaştırılması ve Bertaraf Hizmeti Projesi" kapsamında denizden çekilerek geotekstil tüplerde biriken çamur depolama alanına gönderiliyor.

Proje kapsamında İzmit Körfezi'nin dibinden gemilerle çekilen çamur, borularla İzmit Atletizm Pisti'nin arkasına kurulan tesise taşındı. Tesiste her biri ortalama 2 bin ton olan 100 tüpün dolumu gerçekleşti.

Ekipler, ilk etapta yüzde 60 kuruluğa erişen 20 tüpü kesip içindeki çamuru kamyonlarla depolama alanına sevk etmeye başladı.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanı Mesut Önem, gazetecilere, projenin uzun soluklu bir yapısının bulunduğunu belirterek, TÜBİTAK MAM ve İstanbul Üniversitesi ile yaptıkları fizibilite ve uygulama projeleri çerçevesinde geçen ay itibarıyla çalışmalara denizde başladıklarını söyledi.

Dip çamurunu vakum sistemli gemilerle çektiklerini aktaran Önem, çamuru 7-8 kilometreye varan boru hatlarıyla karaya getirdiklerini ifade etti.

Önem, çamuru karada yumaklaşması için bir dizi işleme tabi tuttuklarını dile getirerek, "Arkasından geotekstil tüplerin içerisine alıyoruz çamuru ve burada süzülen sular tekrar denize gidiyor ama katı kısmı yumaklaşarak geotekstil tüplerin içinde kalıyor. Bu, Türkiye'nin en büyük çevre projesi. 3 bin 500 tüpü bu şekilde dolduracağız. Şu anda ilk aşamada geçen ay başladığımız çalışmanın sonucunda sahada bulunan 100 geotekstil tüpümüz var. Bu 100 tüpün dolum aşaması şu anda tamamlanmış gözüküyor. Bunların ilk 20'siyle ilgili çalışmayı bugün itibarıyla başlatıyoruz." ifadelerini kullandı.

Dolan geotekstil tüplerdeki çamurun yüzde 60 kuruluğa ulaştığını belirten Önem, tüpleri keserek çamuru alıp bertarafla ilgili alana götüreceklerini anlattı.

"Çamurun değerlendirilmesi konusunda üniversitelerle çalışıyoruz"

Önem, İzmit Körfezi'nden 8 milyon ton çamurun çıkarılacağına değinerek, şu anda ilk olarak depolamayla ilgili süreci yürüttüklerini dile getirdi.

Çamurun değerlendirilmesi noktasında Gebze Teknik, İstanbul, Uludağ, Kocaeli ve Sakarya üniversitelerinden akademisyenlerin geldiğinden bahseden Önem, "Hem projemizi inceliyorlar, fikir alışverişinde bulunuyoruz hem de bu çamurun farklı faydalı kullanım açısından nasıl değerlendirilebileceği yönünde de alternatifler üzerinde çalışıyoruz." dedi.

Önem, tüplerin içindeki çamurun inorganik yapıda olduğuna işaret ederek, süzülmüş olan suyun dışında kalan, yüzde 60 kuruluğa erişen çamurda kesinlikle kokulu oluşumu beklemediklerini, şu anda böyle bir durumun olmadığını da sözlerine ekledi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Hicri yeni yıl yarın başlıyor
Hatay'ın Belen ilçesindeki orman yangını kontrol altına alındı
Hatay'da orman yangınından zarar gören alanlar görüntülendi
Ebeveynlere "çocukları havuzda yalnız bırakmayın" uyarısı
İzmit Körfezi'ndeki dip çamurunun çekilerek tüplerde biriktirilip depolama alanına gönderilmesine başlandı

Benzer haberler

İzmit Körfezi'ndeki dip çamurunun çekilerek tüplerde biriktirilip depolama alanına gönderilmesine başlandı

İzmit Körfezi'ndeki dip çamurunun çekilerek tüplerde biriktirilip depolama alanına gönderilmesine başlandı

Kocaeli Üniversitesi öğrencisi genç müzisyenler, başarılarını uluslararası arenaya taşıdı

Kocaeli'de yangında hasar gören tarihi Kortel Konağı restore ediliyor

Anadolu Otoyolu'nun Kocaeli kesimindeki trafik kazası ulaşımı aksattı

Anadolu Otoyolu'nun Kocaeli kesimindeki trafik kazası ulaşımı aksattı
Yerel gazetelerin 15 Temmuz darbe girişimini anlatan birinci sayfaları sergilendi

Yerel gazetelerin 15 Temmuz darbe girişimini anlatan birinci sayfaları sergilendi

Van Gölü'nün zemininden 1 milyon 110 bin metreküp dip çamuru ve balçık çıkarıldı

Van Gölü'nün zemininden 1 milyon 110 bin metreküp dip çamuru ve balçık çıkarıldı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet