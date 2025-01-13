Dolar
35.49
Euro
36.24
Altın
2,665.03
ETH/USDT
3,046.30
BTC/USDT
92,100.00
BIST 100
9,733.17
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Gündem

İzmir'in kıyı kesimleri için kuvvetli yağış uyarısı

İzmir'in kıyı kesimleri için kuvvetli yağış uyarısında bulunuldu.

Fatma Sevinç Çetin  | 13.01.2025 - Güncelleme : 13.01.2025
İzmir'in kıyı kesimleri için kuvvetli yağış uyarısı

Ankara

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kıyı Ege'de devam eden sağanak ve gök gürültülü sağanağın, akşam saatlerinden itibaren İzmir Körfezi'nde etkisini artırarak yerel kuvvetli olması bekleniyor.

Ani sel, su baskını, ani kuvvetli rüzgar, kıyı kesimlerde yıldırım, dolu ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Kayseri'deki Sultan Sazlığı Milli Parkı'nda yangın çıktı
İzmir'in kıyı kesimleri için kuvvetli yağış uyarısı
Emine Erdoğan'dan "Aile Yılı" paylaşımı
Dışişleri Bakanı Fidan, Slovenyalı mevkidaşı Fajon ile Ankara'da görüştü
Kabine üyelerinden, "Aile Yılı" paylaşımı

Benzer haberler

İzmir'in kıyı kesimleri için kuvvetli yağış uyarısı

İzmir'in kıyı kesimleri için kuvvetli yağış uyarısı

2024 son 53 yılın "en sıcak yılı" oldu

Zübeyde Hanım vefatının 102. yılında anılıyor

Türkiye genelinde aralık ayı yağışları bir önceki seneye göre arttı

Türkiye genelinde aralık ayı yağışları bir önceki seneye göre arttı
Aralıkta en düşük sıcaklık Erzurum'da, en yüksek sıcaklık Kastamonu'da ölçüldü

Aralıkta en düşük sıcaklık Erzurum'da, en yüksek sıcaklık Kastamonu'da ölçüldü
İzmir'de belediye çalışanlarının eylemi nedeniyle sokaklarda çöp yığınları oluştu

İzmir'de belediye çalışanlarının eylemi nedeniyle sokaklarda çöp yığınları oluştu
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet