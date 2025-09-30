Dolar
Gündem

İzmir'deki polis merkezi saldırısında yaralanan polis hastanede şehit oldu

İzmir'in Balçova ilçesinde 8 Eylül'de polis merkezine düzenlenen silahlı saldırıda yaralanan polis memuru Ömer Amilağ, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

Fırat Özdemir, Tezcan Ekizler  | 30.09.2025 - Güncelleme : 30.09.2025
İzmir'deki polis merkezi saldırısında yaralanan polis hastanede şehit oldu

İzmir

Amilağ, Dokuz Eylül Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'nde 23 gündür sürdürdüğü yaşam mücadelesini kaybetti.

Polis memurunun cenazesinin, Balçova İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde düzenlenecek törenin ardından memleketi Şanlıurfa'ya gönderileceği öğrenildi.

Balçova'da 8 Eylül'de Salih İşgören Polis Merkezi'ne E.B. (16) tarafından pompalı tüfekle düzenlenen saldırıda 1. sınıf emniyet müdürü polis başmüfettişi Muhsin Aydemir ve polis memuru Hasan Akın şehit olmuş, polis memurları Ömer Amilağ ve Murat Dağlı ile mahalle sakini Galip Güleç yaralanmıştı.

Yaralı polis Dağlı ile Güleç, tedavilerinin ardından taburcu edilmişti.

