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İzmir'deki Gümüldür Fayı'nda bilimsel inceleme başlatıldı

Dokuz Eylül Üniversitesi Deprem Araştırma ve Uygulama Merkezi (DAUM) Müdürü Prof. Dr. Hasan Sözbilir, eski deprem izlerini ve sarsıntı potansiyelini araştırmak amacıyla Gümüldür Fayı'nda hendek açarak inceleme başlattıklarını bildirdi.

Halil Şahin  | 02.10.2023 - Güncelleme : 02.10.2023
İzmir'deki Gümüldür Fayı'nda bilimsel inceleme başlatıldı

İzmir

Sözbilir, yaptığı yazılı açıklamada, araştırmaya Afyon Kocatepe, Sivas Cumhuriyet ve Çukurova üniversitelerinden bilim insanlarının da katıldığını belirtti.

İzmir'deki 17 diri faydan biri olan Gümüldür Fayı'nın ilk kez incelendiğini ve fayın 6,8 büyüklüğündeki depreme neden olma potansiyelinin bulunduğunu aktaran Sözbilir, şunları kaydetti:

"Gümüldür Fayı, deprem üretme potansiyeli çok yüksek olan; Payamlı ve Özdere arasında kalan bölgede, 30 kilometre uzunluğunda ve Kuşadası Körfezi'nin kuzey sınırını oluşturan bir fay niteliğinde. Açtığımız hendek ile fay kesitinden örnek alarak eski depremlerin yaşını bulmak için inceleme yapacağız. Sonrasında ise fayın özellikleri, geçmişte ürettiği depremler ve üretme sıklıkları gibi sonuçlara ulaşmayı planlıyoruz. Kazılan hendek ve alınan örnekler; bizlere fayın ne büyüklükte deprem üretebileceğini, üretme periyodunu ve bunun sonucunda da alınabilecek önlemleri gösterecek."

Fayın, 30 Ekim 2020'de İzmir'de yıkıma yol açan depremin enerjisine cevap verme durumunu da araştırdıklarını vurgulayan Sözbilir, "Elde edilecek veriler, kamu kurumlarıyla paylaşılacak ve alınacak tedbirlerin temelini oluşturacak." ifadesini kullandı.

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