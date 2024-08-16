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İzmir'de zeytinlik alanda çıkan yangına müdahale ediliyor

İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde zeytinlik alanda çıkan yangına müdahale ediliyor.

Gökhan Düzyol  | 16.08.2024 - Güncelleme : 16.08.2024
İzmir'de zeytinlik alanda çıkan yangına müdahale ediliyor Fotoğraf: Gökhan Düzyol/AA

İzmir

Vişneli Mahallesi yakınlarındaki zeytinlik alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Alevler rüzgarın etkisiyle yayıldı, bölgeye itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Yangın söndürme çalışmaları için bölgeye traktörle su tankeri taşıyan vatandaşların da geldiği görüldü.

Mahalle sakinlerinden Muzaffer Karayel, AA muhabirine, yangın olduğunu duyduktan sonra bölgeye gelerek çalışmalara destek verdiğini söyledi.

Bölgeye civar mahallelerden de yardım için gelenlerin olduğunu ifade eden Karayel, "Köylü olmasa bu yangın Torbalı ilçesine kadar gider. Aşırı rüzgar var. Allah'tan yer ekipleri de burada. Herkese geçmiş olsun."

Ekiplerin yangını kontrol altına alma çalışması sürüyor.

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