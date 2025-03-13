İzmir'de sahipsiz köpeğin 3 yaşındaki çocuğa saldırması güvenlik kamerasında
İzmir'in Karşıyaka Belediyesi sınırlarında, 2 Mart'ta bir alışveriş merkezinde sahipsiz köpeğin 3 yaşındaki kız çocuğuna saldırması güvenlik kamerasınca kaydedildi.
İzmir
Alışveriş merkezinin güvenlik kamerasına yansıyan görüntüde, bir ailenin çocuklarıyla mağazaya girdiği, içerideki koltuğu incelerken 3 yaşındaki çocuğun koltukta yatan sahipsiz köpeği sevmek istediği sırada saldırıya uğradığı, yanındakiler tarafından kucaklanarak uzaklaştırıldığı görülüyor.
Olay
Aliağa ilçesinde yaşayan Fatih Mehmet Alpaydın, 2 Mart'ta eşi, 3 ve 5 yaşındaki çocuklarıyla Karşıyaka ilçesindeki bir alışveriş merkezine gitmiş, mağazada bulunan sahipsiz köpek, 3 yaşındaki Elif Dua Alpaydın'a saldırarak yüzünden yaralanmasına neden olmuştu.
Çocuğun tedavisinin ardından baba Alpaydın, olayla ilgili alışveriş merkezi yönetimi ve köpeği beslediğini öne sürdüğü mağaza hakkında şikayetçi olmuştu.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.