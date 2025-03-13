Dolar
36.61
Euro
39.81
Altın
2,983.49
ETH/USDT
1,849.40
BTC/USDT
80,610.00
BIST 100
10,727.58
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Gündem

İzmir'de sahipsiz köpeğin 3 yaşındaki çocuğa saldırması güvenlik kamerasında

İzmir'in Karşıyaka Belediyesi sınırlarında, 2 Mart'ta bir alışveriş merkezinde sahipsiz köpeğin 3 yaşındaki kız çocuğuna saldırması güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Hüseyin Bağış  | 13.03.2025 - Güncelleme : 13.03.2025
İzmir'de sahipsiz köpeğin 3 yaşındaki çocuğa saldırması güvenlik kamerasında

İzmir

Alışveriş merkezinin güvenlik kamerasına yansıyan görüntüde, bir ailenin çocuklarıyla mağazaya girdiği, içerideki koltuğu incelerken 3 yaşındaki çocuğun koltukta yatan sahipsiz köpeği sevmek istediği sırada saldırıya uğradığı, yanındakiler tarafından kucaklanarak uzaklaştırıldığı görülüyor.

Olay

Aliağa ilçesinde yaşayan Fatih Mehmet Alpaydın, 2 Mart'ta eşi, 3 ve 5 yaşındaki çocuklarıyla Karşıyaka ilçesindeki bir alışveriş merkezine gitmiş, mağazada bulunan sahipsiz köpek, 3 yaşındaki Elif Dua Alpaydın'a saldırarak yüzünden yaralanmasına neden olmuştu.

Çocuğun tedavisinin ardından baba Alpaydın, olayla ilgili alışveriş merkezi yönetimi ve köpeği beslediğini öne sürdüğü mağaza hakkında şikayetçi olmuştu.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan, Şinasi Yurtsever için taziye mesajı
Çorum'da gıda fabrikasında çıkan yangın kontrol altına alındı
Hatay'da çıkan orman yangını kontrol altına alındı
Bakan Fidan, Güler ve MİT Başkanı Kalın, Suriye Cumhurbaşkanı Şara tarafından kabul edildi
İstanbul'da hava kirliliği değeri en yüksek Göztepe'de, en düşük Kumköy'de ölçüldü

Benzer haberler

İzmir'de sahipsiz köpeğin 3 yaşındaki çocuğa saldırması güvenlik kamerasında

İzmir'de sahipsiz köpeğin 3 yaşındaki çocuğa saldırması güvenlik kamerasında

İsrail, Suriye'nin başkenti Şam'a hava saldırısı düzenledi

Suriye güvenlik güçleri, Lazkiye'de devrik rejim unsurlarının saldırı girişimini engelledi

Hakkari'de sahipli köpekler kimliklendiriliyor, sahipsiz olanlar da toplanıyor

Hakkari'de sahipli köpekler kimliklendiriliyor, sahipsiz olanlar da toplanıyor
Isparta'da sahipsiz köpeğin saldırdığı çocuk yaralandı

Isparta'da sahipsiz köpeğin saldırdığı çocuk yaralandı
İzmir'de sahipsiz köpeğin saldırısına uğrayan 6 yaşındaki çocuk yaralandı

İzmir'de sahipsiz köpeğin saldırısına uğrayan 6 yaşındaki çocuk yaralandı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet