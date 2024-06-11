Dolar
32.38
Euro
34.75
Altın
2,309.02
ETH/USDT
3,441.90
BTC/USDT
66,330.00
BIST 100
10,051.37
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
A Milli Futbol Takımı, şampiyonanın düzenleneceği Almanya'ya geldi
logo
Gündem

İzmir'de LGBT propagandası ve örgütlenmesini yasaklayan yasa talebiyle imza toplandı

İzmir'de, LGBT propagandasını ve örgütlenmesini yasaklayan yasa çıkarılmasını isteyen bir grup, imza topladı.

Hüseyin Bağış  | 11.06.2024 - Güncelleme : 11.06.2024
İzmir'de LGBT propagandası ve örgütlenmesini yasaklayan yasa talebiyle imza toplandı

İzmir

Konak Atatürk Meydanı'nda toplanan Cumhuriyet Kadınları Derneği üyeleri "Çocuklarımız hedefte meclis göreve LGBT'nin özendirilmesi ve örgütlenmesine karşı yasa istiyoruz" yazılı pankart açtı.

Cumhuriyet Kadınları Derneği Konak Şube Başkanı Özlem Göktoğan, burada yaptığı açıklamada, küresel sömürü sisteminin LGBT hareketini aileyi, milleti ve milli devletleri ortadan kaldırmak amacıyla yarattığını ve ideolojik bir araç olarak kullandığını söyledi.

Göktoğan, LGBT hareketinin kadın erkek cinsiyetini reddettiğini, geleneksel aile kurumunu insanların cinsiyet özgürlüğünü engelleyen faşist bir kurum olarak göstermeye çalıştığını savundu.

Toplumun yapı taşının aile olduğunu dile getiren Göktoğan, aile kurumunun ortadan kalkmasının devletin yıkılmasıyla sonuçlanacağını söyledi.

Bir çok devletin LGBT ideolojisine karşı harekete geçtiğini anlatan Göktoğan, şunları kaydetti:

"Yasalar çıkararak LGBT örgütlenme ve propagandasını yasaklamışlardır. Avrupa ve ABD halkları 'çocuklarımız ve ailemizi koruyacağız' sesleriyle LGBT'ye tepki vermeye başlamıştır. LGBT hareketiyle mücadelemiz devam edecektir. Biz toplumsal direnişimizi göstereceğiz ama somut görev devlete düşmektedir. Çocuklarımızı, aile kurumumuzu, milli devletimizi korumak için LGBT propagandasını ve örgütlenmesini yasaklayan yasalar çıkarılması zorunluluktur."

Açıklamanın ardından dernek üyeleri yasa çıkarılması için imza topladı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sinan Ateş'in eşi Ayşe Ateş'i kabul etti
İzmir'de LGBT propagandası ve örgütlenmesini yasaklayan yasa talebiyle imza toplandı
Çanakkale'de ormanlık alanda çıkan yangına müdahale ediliyor
Türkiye, Bulgaristan ve Romanya birlikte Karadeniz'de mayın temizleyecek
Bakan Göktaş: Zihinsel olarak bir dönüşüm gerçekleşmediği müddetçe şiddetin önüne geçemeyiz

Benzer haberler

İzmir'de LGBT propagandası ve örgütlenmesini yasaklayan yasa talebiyle imza toplandı

İzmir'de LGBT propagandası ve örgütlenmesini yasaklayan yasa talebiyle imza toplandı

KKTC Cumhurbaşkanı Tatar: Müzakere için ortak bir zemin yok, karşı taraf egemenliğimizi kabul etmiyor

Ankara Valiliğinden "hastalık taşıyan köpeklerin kente getirildiği" iddialarına ilişkin açıklama

Mersin'deki PKK/YPG operasyonunda yakalanan 12 zanlıdan 6'sı tutuklandı

Mersin'deki PKK/YPG operasyonunda yakalanan 12 zanlıdan 6'sı tutuklandı
Zonguldak Valiliğinden batan yük gemisinin personelini arama çalışmalarına ilişkin açıklama

Zonguldak Valiliğinden batan yük gemisinin personelini arama çalışmalarına ilişkin açıklama
Avrupa Parlamentosunda seçime günler kala "Rus müdahalesi" araması

Avrupa Parlamentosunda seçime günler kala "Rus müdahalesi" araması
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet