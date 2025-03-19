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İzmir'de kuvvetli rüzgarda yıkılan duvar, otomobilde hasara neden oldu

İzmir'in Menderes ilçesinde kuvvetli rüzgar nedeniyle apartmanın çatı katındaki duvarın yıkılması sonucu otomobilde hasar oluştu.

Metin Aydemir  | 19.03.2025 - Güncelleme : 19.03.2025
İzmir'de kuvvetli rüzgarda yıkılan duvar, otomobilde hasara neden oldu

İzmir

Alınan bilgiye göre, Cüneytbey Mahallesi Saha Sokak'taki 3 katlı apartmanın çatı katındaki duvar kuvvetli rüzgarın etkisiyle yıkıldı.

İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yıkılan duvarın molozları altında kalan bir otomobil hasar gördü.

Olayın ardından bina tahliye edilirken, polis çevrede güvenlik önlemi aldı.

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