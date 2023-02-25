Dolar
18.88
Euro
19.91
Altın
1,811.22
ETH/USDT
1,599.30
BTC/USDT
23,034.00
BIST 100
5,058.75
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Gündem

İzmir'de kozmetik mağazasında çıkan yangında 2 kişi öldü

İzmir'in Konak ilçesinde bir kozmetik mağazasında çıkan yangında 2 kişi hayatını kaybetti.

Haydar Toprakçı   | 25.02.2023
İzmir'de kozmetik mağazasında çıkan yangında 2 kişi öldü

İzmir

Yenişehir semtindeki Gıda Çarşısı 1203 Sokak'ta 5 katlı bir kozmetik mağazasında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Alevlerin yükseldiği mağazadan patlama sesleri duyulurken, polis ekipleri çevrede geniş güvenlik önlemi aldı.

Yangında yaralanarak hastaneye kaldırılan çalışanlardan Mustafa Yaşar Gümüş (40), hastanede hayatını kaybetti.

İtfaiye ekiplerinin köpük ve kimyasal sıvılar da kullandığı yaklaşık 4 saatlik müdahalesiyle kontrol altına alınabilen yangının ardından diğer çalışan Tugay Bürücüler'in (29) de cansız bedenine ulaşıldı.

Bürücüler ve Gümüş'ün cenazeleri İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Polis olayla ilgili, sahibi şehir dışında olduğu belirtilen iş yerindeki çalışanların ifadesine başvurdu.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Almanya'da Türk toplumunun depremzedeler için yardım seferberliği devam ediyor
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Mısırlı mevkidaşı Şukri ile telefonda görüştü
Beylikdüzü Belediyesi "Afet ve Acil Durum Müdahale Planları" hazırladı
Elbistan'da depremde hasar gören araçlar kaldırılıyor
İzmir'de kozmetik mağazasında çıkan yangında 2 kişi öldü

Benzer haberler

İzmir'de kozmetik mağazasında çıkan yangında 2 kişi öldü

İzmir'de kozmetik mağazasında çıkan yangında 2 kişi öldü

Prof. Dr. Naci Görür, kentleri depreme dirençli hale getirecek çalışmalara odaklanılması gerektiğini söyledi

Depremde yaralanan kadın ve 40 yıllık eşi "ikinci bahar" için hazırlanıyor

TCDD'nin İzmir'deki tesisi depremzedeleri ağırlıyor

TCDD'nin İzmir'deki tesisi depremzedeleri ağırlıyor
Orman yangınlarına müdahale için üretilen "taşınabilir havuz" depremzedelere hizmet verecek

Orman yangınlarına müdahale için üretilen "taşınabilir havuz" depremzedelere hizmet verecek
İzmir'den deprem bölgesine yardım malzemesi taşıyan tren yola çıktı

İzmir'den deprem bölgesine yardım malzemesi taşıyan tren yola çıktı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet