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İzmir'de evinde uzun süre önce öldüğü belirlenen kadının kemikleri İstanbul'da incelenecek

İzmir'in Konak ilçesinde yalnız yaşadığı evinde uzun süre önce vefat ettiği belirlenen 87 yaşındaki kadının kemikleri, incelenmek üzere İstanbul Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

Metin Aydemir  | 12.02.2025 - Güncelleme : 12.02.2025
İzmir'de evinde uzun süre önce öldüğü belirlenen kadının kemikleri İstanbul'da incelenecek Fotoğraf: Metin Aydemir - AA

İzmir

Barbaros Mahallesi'ndeki evinde, cesedinin çürümesi nedeniyle kemikleri bulunan Gülşen Çoğulu'nun (87) ölümüne ilişkin soruşturma devam ediyor.

İzmir Adli Tıp Kurumuna alınan kemik parçaları, detaylı inceleme için İstanbul Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

Yaşlı kadının evi "boş" biliniyormuş

Yaşlı kadının yaşadığı 5 katlı, 15 daireli apartmanın sakinlerinden Kıral İlter, gazetecilere binaya 2 yıl önce taşındığını, yaşlı kadını tanımadığını söyledi.

Binaya taşındıklarında yaşlı kadının evi için "2-3 senedir boş" dendiğini aktaran İlter, "Yukarıda herhangi birine rastlamadık, hiç ses gelmiyordu. Geçen sene bir ara ağır bir koku vardı ama su saatlerinin olduğu yerde bir hayvan ölmüş galiba. Ondan dolayı zannettik. Sonrasında koku kesildi. Ceset kokusu nasıl olur bilemediğimiz için fark edemedik." diye konuştu.

Komşulardan Pervin Acar da 10 yıldır bu apartmanda ikamet ettiğini, Çoğulu'na yıllar önce birkaç kez su ikram ettiğini, iyi bir insan olduğunu ifade etti.

Olay

Barbaros Mahallesi'ndeki bir apartmanda ikamet eden Gülşen Çoğulu'dan (87) haber alamayan yakınları durumu polise bildirmiş, çilingir yardımıyla eve giren polis ve sağlık ekipleri, Çoğulu'nun cesedinin çürümesi nedeniyle kemikleriyle karşılaşmıştı. Kemik parçaları İzmir Adli Tıp Kurumu'na gönderilmişti.

Yaşamını yitiren kadının eşinin 23 sene önce vefat ettiği, çocuğunun bulunmadığı ve uzun süredir yalnız olduğu belirtilmişti.

Çoğulu'yla yaklaşık 10 yıldır görüşmediklerini ve ulaşamadıklarını ifade eden yakınlarının da bir süre önce polis merkezine başvurdukları öğrenilmişti.

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