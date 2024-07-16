Dolar
33.08
Euro
36.05
Altın
2,436.17
ETH/USDT
3,394.50
BTC/USDT
62,993.00
BIST 100
11,166.73
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Yargıtay Konferans Salonu'nda "Milletin Zaferine Giden Yolda Yargı" panelinde konuşuyor
logo
Gündem

İzmir'de elektrik akımına kapılan 2 kişinin ölümüne ilişkin 31 gözaltı

İzmir'in Konak ilçesinde sağanaktan korunmaya çalışırken elektrik akımına kapılan 2 kişinin hayatını kaybetmesiyle ilgili haklarında gözaltı kararı alınan 35 şüpheliden 31'i yakalandı.

Metin Aydemir  | 16.07.2024 - Güncelleme : 16.07.2024
İzmir'de elektrik akımına kapılan 2 kişinin ölümüne ilişkin 31 gözaltı

İzmir

Konak ilçesinde 12 Temmuz'da sağanak sırasında su birikintisine basan Özge Ceren Deniz ve İnanç Öktemay'ın elektrik akımına kapılarak hayatını kaybetmesiyle ilgili İzmir Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma sürüyor.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı, olayla ilgili 6 şüpheli hakkında daha gözaltı talimatı verdi. Şüphelilerin 2'sinin Gdz Elektrik, 4'ünün ise İZSU çalışanı olduğu belirtildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekipleri soruşturma kapsamında ilave gözaltı kararlarıyla birlikte toplam 35 şüpheliden 31'ini yakaladı.

Bu şüphelilerden 6'sı ifadelerinin ardından serbest bırakıldı. Soruşturma kapsamında 4 şüphelinin yakalanması için çalışmalar devam ediyor.

Olay ve soruşturma

Konak ilçesinde 12 Temmuz'da sağanak sırasında su birikintisine basan Özge Ceren Deniz ve İnanç Öktemay elektrik akımına kapılarak hayatını kaybetmiş, İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma kapsamında 29 şüpheli hakkında gözaltı kararı vermişti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Milli Eğitim Bakanı Tekin, şehit öğretmen Necmettin Yılmaz'ı andı
Ruanda Ulusal Kurtuluşu ve Tutsilere yönelik soykırımın durdurulmasının 30. yıl dönümü kutlandı
Mersin ve Diyarbakır'da terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda 5 şüpheli yakalandı
"Çengel-7" operasyonlarında 3 bin 626 litre sahte alkol ele geçirildi
İçişleri Bakanı Yerlikaya: Hainler hangi kılığa girerlerse girsin, devletimizin nefesi onların ensesindedir

Benzer haberler

Mersin ve Diyarbakır'da terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda 5 şüpheli yakalandı

Mersin ve Diyarbakır'da terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda 5 şüpheli yakalandı

İzmir'de elektrik akımına kapılan 2 kişinin ölümüne ilişkin 31 gözaltı

İzmir'de elektrik akımına kapılan 2 kişinin ölümüyle ilgili yeni gözaltı kararı

İzmir'de elektrik akımına kapılıp ölen gencin cenazesi Osmaniye'de defnedildi

İzmir'de elektrik akımına kapılıp ölen gencin cenazesi Osmaniye'de defnedildi
Akademisyenler, Gazze paylaşımı nedeniyle Fransız uzman Burgat’ın gözaltına alınmasına tepki gösterdi

Akademisyenler, Gazze paylaşımı nedeniyle Fransız uzman Burgat’ın gözaltına alınmasına tepki gösterdi
İzmir'de elektrik akımına kapılarak ölen İnanç Öktemay, son yolculuğuna uğurlandı

İzmir'de elektrik akımına kapılarak ölen İnanç Öktemay, son yolculuğuna uğurlandı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet