İzmir'de belediye iştiraki iki şirketin çalışanları iş bıraktı
İzmir Büyükşehir Belediyesi iştiraki İZENERJİ ve İZELMAN şirketleri çalışanları, maaşlarının bir kısmının ve sosyal haklarının ödenmediği gerekçesiyle iş bırakma eylemi yaptı.
İzmir
Kültürpark'ta İzmir Büyükşehir Belediyesi hizmet birimi önünde Genel-İş 1, 2, 3 ve 9 No'lu şube üyeleri bir araya geldi.
İşçiler, "Hesabı emekçiye kesmeyin bıçak kemikte" yazılı pankart açtı, alkış ve ıslaklarla protestoda bulundu.
İşçiler adına basın açıklaması yapan Genel İş İzmir 2 No'lu Şube Başkanı Ercan Gül, belediye yetkilileriyle görüşmelerin sürdüğünü, istedikleri gibi sonuç çıkmaması halinde eylemlerini sürdüreceklerini söyledi.
İzmir Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verdi:
"İzmir Büyükşehir Belediyesinin Hazine payından yapılan kesinti nedeniyle yaşanan geçici ödeme krizini gerekçe göstererek yetkili sendikaların bir kısmı hukuksuz şekilde eyleme gitmiştir. Ancak şehrimizde metro, tramvay ve gemi seferleri normal tarifelerinde devam etmektedir. ESHOT seferlerinde ise kısmi sıkıntı yaşanmaktadır. Ortaya çıkan bu olağanüstü süreci en kısa sürede normale döndüreceğimizi bilginize sunarız."Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.