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İzmir'de akıma kapılarak ölen Özge Ceren Deniz'in bastığı mazgal yapay zeka kullanılarak tespit edildi

İzmir'de sağanaktan korunmaya çalışırken elektrik akımına kapılarak ölen Özge Ceren Deniz'in, hayatını kaybetmesine neden olan bastığı yerin belirlenmesinde yapay zeka kullanılarak bilirkişi raporu oluşturuldu.

Gökhan Düzyol  | 23.03.2025 - Güncelleme : 23.03.2025
İzmir'de akıma kapılarak ölen Özge Ceren Deniz'in bastığı mazgal yapay zeka kullanılarak tespit edildi

İzmir

Alsancak semtinde 12 Temmuz 2024'te sağanakta yolun karşısına geçmeye çalışırken su birikintisine basıp akıma kapılan Özge Ceren Deniz ile onu kurtarmaya çalışan İnanç Öktemay'ın yaşamını yitirmesine ilişkin başlatılan soruşturma sürüyor.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında Deniz'in su birikintisinde nereye bastığının tespiti için bilirkişi heyeti oluşturuldu.

Olay Yeri İnceleme ve Adli Görüntüleme Uzmanından oluşan heyette yapılan incelemeler ve araştırmalar sonucu hazırlanan rapor tamamlandı.

Olay yeri kamera görüntülerinin ayrıntılı olarak izlendiği raporda olayın yaşandığı gün bölgede su birikintisi olduğu ve burada bulunan 3 mazgalın da su birikintisinden dolayı görünmediği belirtildi.

Soruşturmanın yürütüldüğü dosyaya eklenen raporda, kamera görüntülerinin daha net ve belirgin hale gelmesi için çözünürlük artırma, kişi netleştirme ile görüntü iyileştirme filtrelerinin uygulandığı kaydedildi.

Raporda güvenlik kamerası görüntüsünden alınan tetkik fotoğrafı üzerinden kamera açısında bulunan sabit noktalar baz alınarak ölçeklendirme oluşturulduğu, fotoğrafların katmanlar üzerinde bindirme işlemleri ve ayrıca yapay zeka desteği kullanılarak Özge Ceren Deniz'in, su birikintisi anında bastığı bölgenin su birikintisi olmadan yol üzerinde karşılığı fotoğrafla da gösterildiği aktarıldı.

Deniz'in su birikintisi üzerinde ilk adımının (sağ ayağı) 1 ve 2 nolu mazgal arasında bulunan bölgeye, ikinci adımının (sol ayağı) 1. mazgal üzerine geldiğinin tespit edilmesi raporda yer aldı.

Olay ve soruşturma süreci

İzmir'in Konak ilçesi Alsancak semtinde 12 Temmuz 2024'te sağanakta yolun karşısına geçmeye çalışırken su birikintisine basıp akıma kapılan Özge Ceren Deniz (23) ile onu kurtarmaya çalışan İnanç Öktemay (44) yaşamını yitirmişti.

Bilirkişi raporunda su birikintisi yakınındaki mazgalda GDZ Elektrik firmasının kabloları yeterli derinliğe gömmediği, İZSU'nun da mazgal yapımı sırasında kabloları yüzeye yaklaştırdığı ve iki kurum arasında yeterli koordinasyonun bulunmamasının olayın yaşanmasında etkili olduğu belirtilmişti.

İlk etapta haklarında gözaltı kararı verilen 42 şüpheli yakalanmış, bunlardan 13'ü tutuklanmıştı. Yargılama esnasında İZSU çalışanı 2'si tutuklu 6 sanığın memur olmaları nedeniyle dosyası ayrılmış, ara kararda tutuklu 2 memur tahliye edilmişti.

Mahkeme heyetince yeni bilirkişi oluşturulmuş, 9 Aralık 2014'te ölümlerin yaşandığı yerde yeniden keşif yapılmıştı.

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