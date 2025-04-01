Dolar
37.96
Euro
41.08
Altın
3,127.53
ETH/USDT
1,834.30
BTC/USDT
82,743.00
BIST 100
9,659.48
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Gündem

İzmir ve Aydın'da sağanak ve fırtına etkili oldu

İzmir ve Aydın'da akşam saatlerinde başlayan ve giderek şiddetini artıran fırtına ve sağanak, hayatı olumsuz etkiledi.

Enes Uzun  | 01.04.2025 - Güncelleme : 01.04.2025
İzmir ve Aydın'da sağanak ve fırtına etkili oldu Fotoğraf: Enes Uzun/AA

İzmir

Aydın'da fırtına ve sağanak nedeniyle Aydın-Denizli kara yolu Denizli Bulvarı'nda ağaç devrildi. Trafiğe kapatılan yol, ağacın kaldırılmasının ardından yeniden ulaşıma açıldı.

Çeştepe Mahallesi'nde bir binanın çatısındaki güneş enerjisinin su tankı yan taraftaki binanın çatısına düştü. Çatıyı delen tank, evin banyosuna girdi.

Zeybek Mahallesi 1529 Sokak'ta park halindeki araca da bir apartmanın çatı katındaki güneş enerjisinin su tankı düştü. Aracın sahibi Sebahat Sert, gürültüyü duyunca endişe duyduklarını, dışarı çıkınca bu manzarayla karşılaştıklarını söyledi.

İncirliova-Koçarlı yolunda da bir binanın çatısı uçtu. Ekiplerin çalışması sonucu çatı yoldan kaldırıldı.

İlçenin Hacıaliobası Mahallesi'ndeki bir çiftliğin de çatısı uçtu.

Koçarlı ilçesinde de bazı mahallelerde ağaçlar devrildi.

Polis, jandarma, AFAD, itfaiye ve belediye ekiplerinin olumsuzluk yaşanan noktalarda çalışmaları sürüyor.

İzmir

İzmir'in Çeşme ilçesinde de sağanak ve fırtına yaşamı olumsuz etkiledi. Sağanak bazı sokak ve caddelerde su birikintileri oluşturdu.

Yağan yağmurla birlikte bazı noktalarda şimşek çaktı, bölgeye dolu yağdı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İzmir ve Aydın'da sağanak ve fırtına etkili oldu
Ordu'da hava ulaşımına sis engeli
Antalya'da kaybolan keçiler köylülerin ve jandarmanın çabasıyla bulundu
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan, şehit Astsubay Kıdemli Çavuş İrgi'nin ailesine taziye mesajı
Batı Akdeniz ve Güney Ege için toz taşınımı uyarısı

Benzer haberler

İzmir ve Aydın'da sağanak ve fırtına etkili oldu

İzmir ve Aydın'da sağanak ve fırtına etkili oldu

Turgut Özal Tabiat Parkı kar yağışıyla beyaza büründü

Antalya'da kuvvetli rüzgar etkili oldu

Çay fabrikasının enerji maliyetinin dörtte biri güneş enerjisinden sağlanıyor

Çay fabrikasının enerji maliyetinin dörtte biri güneş enerjisinden sağlanıyor
Fırtınanın Balıkesir'den sürüklediği tekne Çanakkale'de bulundu

Fırtınanın Balıkesir'den sürüklediği tekne Çanakkale'de bulundu
İzmir'de kuvvetli rüzgarda yıkılan duvar, otomobilde hasara neden oldu

İzmir'de kuvvetli rüzgarda yıkılan duvar, otomobilde hasara neden oldu
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet