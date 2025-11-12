Dolar
Gündem

İzmir Büyükşehir Belediyesi işçileri oturma eylemini sürdürüyor

İzmir Büyükşehir Belediyesi iştiraki şirketlerinden İZELMAN, İZNERJİ ve İZFAŞ çalışanları 3 aydır biriken sosyal haklarını alamadıkları gerekçesiyle dün başlattıklarını oturma eylemine devam ediyor.

Metin Aydemir  | 12.11.2025 - Güncelleme : 12.11.2025
İzmir Büyükşehir Belediyesi işçileri oturma eylemini sürdürüyor Fotoğraf: Lokman İlhan/AA

İzmir

Kültürpark 9 Eylül Kapısı önünde oturma eylemini sürdüren işçiler, "Sabır taştı, işçi susmayacak, biriken ödemeler yapılsın" yazılı pankart taşıdı, slogan attı.

Genel-İş İzmir 2 No'lu Şube Başkanı Ercan Gül, gazetecilere yaptığı açıklamada, eylemlerini çözüme kavuşuncaya kadar kararlılıkla sürdüreceklerini belirtti.

İzmir Büyükşehir Belediyesi iştiraki şirketlerinden İZELMAN ve İZENERJİ'nin eylem hakkında yaptıkları açıklamaya da yanıt veren Gül, ana ödemeleriyle ilgili herhangi bir sıkıntı yaşamadıklarını belirterek, şöyle konuştu:

"Arkadaşlarımızın 3 aydır gece gündüz mesaiye kalıp ancak karşılığını alamadığı ücretlerle ilgili bugün burada olduğumuzu dün söyledik. Ama belediye bürokratları kamuoyunu yanıltma adına gene böyle bir açıklama yaptılar. Talihsiz bir açıklama. Çünkü biz burada işçilerin emeğinin bu şekilde karalanmasını gerçekten doğru bulmuyoruz. Bizim tek bir talebimiz var. Burada en kısa zamanda uzun vadeye yayılmadan işçi arkadaşlarımızın alacağıyla ilgili önümüze bir takvim bulup burada işimize mutlu, huzurlu bir şekilde devam etmek. Onun haricinde kimseyle burada bireysel olarak bir kavgaya, bir tartışmaya, bu olayı sürükleme gibi derdimiz yok."

İzmir Büyükşehir Belediyesi iştiraki şirketlerinden İZELMAN, İZNERJİ ve İZFAŞ çalışanları, 3 aydır biriken sosyal haklarını alamadıkları gerekçesiyle dün oturma eylemi başlatmıştı.


