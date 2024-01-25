İsveç'in NATO'ya katılımının uygun bulunduğuna dair kanun Resmi Gazete'de yayımlandı
Ankara
İsveç'in NATO'ya katılım protokolünün onaylanmasının uygun bulunduğuna dair kanun, Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayımlandı.
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