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İstanbul'un yüksek kesimlerinde kar yağışı aralıklarla sürüyor

Hava sıcaklığının mevsim normallerinin altına düştüğü İstanbul'da yüksek kesimlere kar yağarken, kent genelinde yağmur etkili oluyor.

Ekip  | 18.03.2025 - Güncelleme : 18.03.2025
İstanbul'un yüksek kesimlerinde kar yağışı aralıklarla sürüyor

İstanbul

İstanbul, hafta sonu yaşanan güzel havanın ardından Meteoroloji'nin tahminleri doğrultusunda soğuk havanın etkisi altına girdi.

Dün akşam saatlerinde başlayan yağış, bugün de zaman zaman etkisini sürdürdü.

Kent genelinde yağmur şeklinde görülen yağış, Silivri, Çatalca, Sultangazi, Başakşehir ve Hadımköy'de kara dönüştü.

Yüksek kesimlerin yanı sıra kentteki bazı ilçelerde de kar yağışı görüldü. Beykoz, Ataşehir, Küçükçekmece ve Beyoğlu'nda da akşam saatlerinde kar yağışı başladı.

Kar yağışı bazı noktalarda aralıklarla devam ediyor.

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