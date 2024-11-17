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İstanbul'un simgeleri Dünya Prematüre Günü dolayısıyla mor renkle ışıklandırıldı

Fatih Sultan Mehmet (FSM) Köprüsü ile Galata Kulesi "17 Aralık Dünya Prematüre Farkındalık Günü" dolayısıyla mor ışıkla aydınlatıldı.

Semra Orkan, Muhammed Gencebay Gür  | 17.11.2024 - Güncelleme : 17.11.2024
İstanbul'un simgeleri Dünya Prematüre Günü dolayısıyla mor renkle ışıklandırıldı Fotoğraf: Hakan Akgün/AA

İstanbul

Her yıl 17 Kasım Dünya Prematüre Günü'nde, ülkelerin sembol yapıları mor renkle aydınlatılarak, erken doğuma dikkat çekiliyor.

Bu amaçla İstanbul'un simge binalarından Galata Kulesi mor renkle ışıklandırıldı.

Kentin simge noktalarından Fatih Sultan Mehmet (FSM) Köprüsü de 17 Kasım Dünya Prematüre Çocuklar Günü'ne dikkati çekmek için mor renkle aydınlatıldı.

Prematüre çocuklara dikkati çekmek ve farkındalığı sürdürmek amacıyla her yıl Dünya Prematüre Günü'nde çeşitli etkinlikler düzenleniyor.

Akşam saatlerinde başlayan farkındalık çalışması, yarın günün ilk saatlerine kadar devam edecek.

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