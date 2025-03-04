Dolar
36.44
Euro
38.23
Altın
2,891.41
ETH/USDT
2,106.20
BTC/USDT
84,145.00
BIST 100
9,911.07
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Gündem

İstanbul'un kentsel dönüşümü için başlatılan Yarısı Bizden Kampanyası'na başvurular devam ediyor

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, İstanbul'un kentsel dönüşümü için başlatılan Yarısı Bizden Kampanyası'na başvuruların devam ettiğini bildirdi.

Semih Erdoğdu  | 04.03.2025 - Güncelleme : 04.03.2025
İstanbul'un kentsel dönüşümü için başlatılan Yarısı Bizden Kampanyası'na başvurular devam ediyor

Ankara

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, 26 Nisan 2023'te başlatılan kampanya kapsamında vatandaşlar yeni ve depreme dayanıklı konutlarına kavuşurken, acil dönüşüme ihtiyaç duyulan İstanbul için "Yarısı Bizden" desteği sürüyor.

600 bin riskli konut ve iş yerinin bulunduğu İstanbul'da evini yenilemek isteyenlere her bir konut için 700 bin lira hibe, 700 bin lira kredi ve 100 bin lira taşınma desteği veriliyor.

İlk yıl faiz uygulanmayan kredi geri ödemeleri, yapı ruhsatı alındıktan 2 yıl sonra başlıyor ve 10 yıl vadeye yayılıyor. Kampanya kapsamında alan bazlı büyük dönüşümlerde ise 700 bin liralık hibe desteği sağlanıyor.

Kampanyada inşaatları TOKİ ya da Emlak Konut GYO üstleniyor. Hibe tutarı bina maliyetinden düşürülerek, arta kalan borç ise yine uzun vadeli uygun ödeme koşullarıyla taksitlendiriliyor. İstanbul'da 15 bin ev ve iş yerinin "Yarısı Bizden" ile dönüşümü devam ediyor.

"Gelin sizin de yuvanızı dönüştürelim"

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, sosyal medya hesabından Zeytinburnu'nda yenilenen evlerine taşınan vatandaşların görüntülerini paylaşarak, "Mikail Bey ve ailesi için artık korku yok, yalnızca huzur ve mutluluk var. Çünkü Yarısı Bizden kampanyamızdan yararlandılar, evlerini dönüştürdüler. Gelin sizin de yuvanızı dönüştürelim." ifadelerini kullandı.

Daha önce özellikle torunlarının deprem korkusundan uyuyamadığını anlatan esnaf Mikail Keleş ise şunları kaydetti:

"Eski bina olduğu için torunlarım uyuyamıyorlardı. 'Dede, binamız eski, yıkılır mı ne olur?' diyorlardı. Korkuyorduk. Ama şimdi içimizde o korku yok. Evin içini görüyorsunuz, rahat rahat oturuyoruz. Ama eski olsaydı, şu an böyle oturamazdık. Bakanlığımız da bize yardımcı oldu. Onlar olmasaydı zaten biz bu binayı yapamazdık. Yarısı Bizden kampanyasından faydalandık. Kira yardımı aldık. Ben halkımıza tavsiye ederim. Bütün Türkiye'ye sesleniyorum. Herkes de faydalanabilir. Millet sorunca hemen gidin, başvurun. Siz de faydalanın diyorum."

Mikail Keleş'in torunu Ayşe Keleş de deprem korkusu yüzünden ışıkları açık bırakarak uyuduğunu belirterek, "Şimdi daha güzel bir odam var. Odamda rahat rahat yatıyorum. Işıkları açmıyorum. Siz de başvurun, benim gibi çocuklarınız korkmasın. Talep anne babalardan, yarısı devletten." ifadelerini kullandı.

Halise Keleş ise vatandaşların kampanyaya başvurmaları gerektiğini vurgulayarak, "Eşim televizyonda duydu, gitti başvuru yaptı. Ben de diyorum, gidin başvurunuzu yapın. Çünkü yarısı devletimizden, yarısı bizden gidiyor. Herkesten Allah razı olsun. Yüzümüz gerçekten gülüyor. Çocuklarımız, torunlarım ufaktı, hep korkarlardı. Biz de artık akşam yatınca deprem korkusu yok, huzurluyuz. Her çocuk stressiz büyümeyi hak ediyor." değerlendirmesinde bulundu.

Yılmaz Arslan ise televizyonda kampanyanın reklamlarını gördüklerini kaydetti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kampanyayı hep anlattığına işaret eden Arslan, "Komşularım gitmiş başvurmuştu. Haberimiz oldu ki bize çıkmış. Cenabıallah, 'tedbir senden, takdir benden' diyor. 700 bin lira hibe aldık, kira desteği aldık. Devlet sana yardım ediyor, yarısını veriyor. Bundan iyisi Şam'da kayısı. Can güvenliğimiz var, mal güvenliğimiz var. Rahat rahat uyuyorsun, deprem aklına gelmiyor. Herkese söylüyoruz, biz aldık siz de alın, yapın binanızı." şeklinde konuştu.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İstanbul'un kentsel dönüşümü için başlatılan Yarısı Bizden Kampanyası'na başvurular devam ediyor
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Işıkhan, Gaziantep'te işçilerle sahurda bir araya geldi
Gemi adamları iaşe bedeli 325 lira oldu
Hakim ve savcıların görevde yükselmelerine ilişkin kararlar Resmi Gazete'de
Türk Kızılay, Zonguldak'ta madencilerle iftar yaptı

Benzer haberler

İstanbul'un kentsel dönüşümü için başlatılan Yarısı Bizden Kampanyası'na başvurular devam ediyor

İstanbul'un kentsel dönüşümü için başlatılan Yarısı Bizden Kampanyası'na başvurular devam ediyor

İstanbul'da akşam saatlerinde trafik yoğunluğu yüzde 80'e çıktı

İstanbul'da ilçe belediyeleri iftar sofralarıyla ramazanın manevi iklimini yaşatacak

Dilan ve Engin Polat çiftinin de aralarında bulunduğu 4 şüpheli serbest bırakıldı

Dilan ve Engin Polat çiftinin de aralarında bulunduğu 4 şüpheli serbest bırakıldı
İstanbul'da "Narkokapan-14: Şehit Bora Barış Güler" operasyonunda 145 şüpheli tutuklandı

İstanbul'da "Narkokapan-14: Şehit Bora Barış Güler" operasyonunda 145 şüpheli tutuklandı
İstanbul'da akşam saatlerinde trafik yoğunluğu yüzde 85'e ulaştı

İstanbul'da akşam saatlerinde trafik yoğunluğu yüzde 85'e ulaştı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet