İstanbul'un iki köprüsü Ukrayna bayrağı renklerine büründü
Fatih Sultan Mehmet ve Yavuz Sultan Selim köprüleri, bağımsızlığının 30. yılını kutlayan Ukrayna bayrağının renkleriyle aydınlatıldı.
İstanbul
Önemli günlerde renk ve ışık gösterileriyle aydınlatılan köprüler, bu kez Ukrayna bayrağının renkleri olan mavi ve sarıya büründü.
FSM Köprüsü'nde oluşan görsel, Beykoz'dan da görüntülendi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.