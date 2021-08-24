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İstanbul'un iki köprüsü Ukrayna bayrağı renklerine büründü

Fatih Sultan Mehmet ve Yavuz Sultan Selim köprüleri, bağımsızlığının 30. yılını kutlayan Ukrayna bayrağının renkleriyle aydınlatıldı.

Muhammed Gencebay Gür   | 24.08.2021
İstanbul'un iki köprüsü Ukrayna bayrağı renklerine büründü Fotoğraf: Muhammed Gencebay Gür / AA

İstanbul

Önemli günlerde renk ve ışık gösterileriyle aydınlatılan köprüler, bu kez Ukrayna bayrağının renkleri olan mavi ve sarıya büründü.

FSM Köprüsü'nde oluşan görsel, Beykoz'dan da görüntülendi.

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İstanbul'un iki köprüsü Ukrayna bayrağı renklerine büründü

İstanbul'un iki köprüsü Ukrayna bayrağı renklerine büründü