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İstanbul'un bazı bölgelerinde sis etkili oluyor

İstanbul'un bazı bölgelerinde sabah saatlerinde etkili olan sis nedeniyle yüksek katlı binaların üst kısımları görünmez hale geldi.

İrem Demir, Fatih Çağlar Demirbaş, Mustafa Mert Karaca, Halis Akyıldız, Zekeriye Çelik  | 19.04.2025 - Güncelleme : 19.04.2025
İstanbul'un bazı bölgelerinde sis etkili oluyor Fotoğraf: Halis Akyıldız/AA

İstanbul

Kentte hava sıcaklığının düşmesiyle bazı bölgeler ve yüksek kesimler sisle kaplandı.

Anadolu Yakası'nda, İstanbul Boğazı, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve çevresi ile Ümraniye, Çekmeköy, Kartal ve Maltepe'nin yüksek kesimlerinde etkili olan sis nedeniyle yüksek katlı binaların üst kısımları görünmez hale geldi.

Avrupa Yakası'nda, Beylikdüzü, Avcılar, Esenyurt, Büyükçekmece, Sultangazi ve Arnavutköy'de de sis etkili oldu.

Sürücüler azalan görüş mesafesi nedeniyle trafikte kontrollü ilerliyor.

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