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İstanbul'un 2 köprüsü "Yeşilay Haftası" için ışıklandırıldı

İstanbul'un simgelerinden Fatih Sultan Mehmet Köprüsü ile Yavuz Sultan Selim Köprüsü, Yeşilay Haftası dolayısıyla yeşil renkle aydınlatıldı.

İrem Demir  | 05.03.2025 - Güncelleme : 05.03.2025
İstanbul'un 2 köprüsü "Yeşilay Haftası" için ışıklandırıldı Fotoğraf: Muhammed Enes Yıldırım/AA

İstanbul

Bağımlılıklarla mücadelede 105 yıldır öncü olan, toplum sağlığını koruma misyonunu kararlılıkla sürdüren cemiyet, 1-7 Mart'taki Yeşilay Haftası'nı Türkiye genelinde çeşitli etkinliklerle kutluyor.

Bu kapsamda İstanbul'daki 2 köprü yeşil ışıkla aydınlatıldı.

Bağımlılıkla mücadeleye dikkati çekmek amacıyla Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'ne Yeşilay bayrağı ve "Bağımsızlık Seferberliği" afişi asıldı.

Etkinlikler kapsamında Sepetçiler Kasrı ve Dolmabahçe Saat Kulesi'nde lazer gösterileri yapıldı.

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